Рост выбросов СО2 может вызвать "рисовый кризис" в Азии, заявляют ученые

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Дальнейший рост концентрации СО2 в атмосфере приведет к крайне неожиданному последствию – продовольственному кризису в Азии из-за резкого падения в питательности риса, заявляют климатологи в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

"Рис был главным источником пропитания для жителей Азии на протяжении многих тысяч лет, и он начал занимать схожую роль в современной Африке. Если пищевая ценность риса упадет, то это затронет жизни миллионов матерей, детей и взрослых", — заявила Кристи Эби (Kristie Ebi) из университета Вашингтона в Сиэтле (США).

Климатологи и биологи достаточно давно считают, что глобальное потепление и связанный с ним рост концентрации углекислоты в атмосфере в целом благотворно повлияет на растения. В частности, эффективность фотосинтеза повысится, что позволит им запасать больше питательных веществ и быстрее расти.

Подобные изменения в их жизни сегодня считаются безусловным плюсом для сельского хозяйства и выживания человечества, однако они, как отмечает Эби, основаны на том предположении, что рост в доле СО2 в атмосфере не изменит ничего, кроме продуктивности растений.

Ее команда проверила, так и это на самом деле, проанализировав то, как поменялся химический состав и пищевая ценность риса, выращенного в подобных условиях. Для проведения этого эксперимента ученые построили несколько особых открытых теплиц на рисовых полях в Китае и Японии, позволявших им повышать уровень СО2 в воздухе, и высадили туда самые популярные сорта риса.

Подобный прием, как отмечают ученые, позволил им выращивать рис в условиях, приближенных к естественным — в закрытых теплицах он растет не так хорошо, как на открытом воздухе, что могло повлиять на результаты эксперимента. Когда новый урожай вырос, ученые взвесили его и проанализировали его химический состав, измерив доли 18 ключевых белков, витаминов и прочих нутриентов.

Оказалось, что повышенная концентрация СО2 имеет не только плюсы, но и минусы для сельского хозяйства – питательная ценность риса резко упала из-за снижения в концентрации витаминов и белков в его зернах. В среднем, доли большинства витаминов упали на 12-30%, а количество белка уменьшилось на 10%. Аналогичным образом снизилась концентрация цинка, железа и других микроэлементов.

Все это означает, что типичному жителю стран Южной и Юго-Восточной Азии придется съедать большее количество риса, чтобы получить "прежний" набор нутриентов, что особенно негативно повлияет на здоровье беременных и кормящих женщин и детей, и сделает их более подверженными малярии и другим болезням.

Что интересно, некоторые сорта риса, изученные авторами статьи, меньше реагировали подобные климатические изменения, чем другие разновидности этой культуры. Их изучение, как надеются Эби и ее коллеги, поможет ученым создать новые сорта риса, которые бы накапливали в себе больше нутриентов при дальнейшем росте СО2 в атмосфере.