Инженер из Новосибирска создал инвалидную коляску, управляемую силой мысли

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НОВОСИБИРСК, 23 мая – РИА Новости. Инженер, выпускник Новосибирского государственного техуниверстета (НГТУ) Иван Невзоров разработал уникальную систему управления инвалидной коляской-вездеходом, которая считывает сигналы головного мозга, сейчас проходят ее первые испытания, сообщает в среду пресс-служба вуза.
"Российскому инженеру удалось создать первую в мире инновационную коляску для инвалидов. В апреле 2018 года Иван Невзоров совместно со своей командой из фирмы "Катэрвиль" (Новосибирск) и московской компанией "Нейроботикс" провели первое тестирование прототипа. Испытания доказали, что инвалидной коляской можно управлять при помощи импульсов головного мозга", — говорится в сообщении.
Предполагается, что главные потребители разработки — люди, которые парализованы от шеи до нижних конечностей, но имеют сохранный мозг. При этом коляска, которую производит сама компания "Катэрвиль", за счет гусеничной ленты может подниматься и спускаться по крутым лестницам и преодолевать бордюры. При выходе разработки на рынок стоимость такой коляски составит от 460 до 560 тысяч рублей.
"Три года назад к нам обратился мужчина, ему Фонд социального страхования выдал коляску, а он не может ей управлять, потому что почти полностью парализован – может двигать только шеей. У него была нянечка, которая его постоянно возила. И вот проблема: она мужчину подвозит к окошку, оставляет, чтоб отойти по своим делам, а солнце выходит и начинает ему лицо печь. Это такая дикая беспомощность, когда он элементарно не может отъехать от окна. Он попросил нас сделать джойстик, который бы управлялся головой и шеей, это увеличило бы его самостоятельность, улучшило качество жизни. Мы сделали это бесплатно. Он всего за полчаса научился управлять этой системой, стал двигаться самостоятельно. И вот тогда мы поняли, что надо делать систему управления, которая бы считывала сигналы мозга", — привели в пресс-службе слова Невзорова.
В вузе отметили, что главной задачей инженеров была синхронизация работы двух устройств: "шапки" с электродами и собственно коляски-вездехода. Связующим звеном стала компьютерная система, которая преобразует сигналы головного мозга в набор команд: "стоп", "вперед/назад", "налево/направо", "включить/выключить фары" и "отклонить вперед/назад кресло". Импульсы, создаваемые нейронами головного мозга, через электроды "нейрошапки" поступают на обработку в компьютер, который, в свою очередь, активирует движение коляски.
Главная задача, которую сейчас решают разработчики – это аварийное отключение коляски обездвиженным человеком в случае потери контроля над ней. Инженер предполагает, что, возможно, функция отключения будет завязана на какое-то определенное моргание глаз. В любом случае для управления коляской и однозначного понимания системой команд требуются серьезные тренировки. В планах Невзорова также создать аналогичную по программной системе многофункциональную кровать.
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