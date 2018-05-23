Астрономы ожидают значительный рост активности Солнца в ближайшие дни

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Значительный рост солнечной активности ожидается в ближайшие несколько дней, свидетельствуют данные космической группировки GOES (НАСА).

"Причиной роста активности является появление на видимой стороне Солнца одной из самых крупных в этом году групп солнечных пятен, и, соответственно, существенный рост магнитной и электрической энергии в солнечной короне", — отмечают специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН) на своем сайте.

В среду, по сравнению с измерениями суточной давности, поток рентгеновского излучения Солнца, измеряемый на орбите Земли, вырос уже более чем в 10 раз. При этом наблюдается тенденция к его ещё более значительному увеличению. Также появились первые признаки возобновления вспышечной активности. До этого последняя солнечная вспышка уровня C (минимальный класс, воздействующий на Землю) наблюдалась 30 марта, то есть вспышки на Солнце отсутствовали почти два месяца. С большой вероятностью возобновление солнечных вспышек должно произойти до конца среды, добавили эксперты Лаборатории.

"Следует отметить, что несмотря на значительное общее усиление активности, её пиковые значения, которые могут быть достигнуты в ходе предстоящего всплеска, ожидаются на умеренном уровне — не выше уровня M1.0, что примерно в 100 раз ниже рекордных значений, зафиксированных в истории наблюдений. Последнее связано с общим низким запасом вспышечной энергии на Солнце, учитывая его нахождение вблизи 11-летнего минимума активности", — отмечают астрономы.

Кроме того, сейчас группа пятен находится на значительном удалении от так называемых геоэффективных долгот на Солнце, с которых влияние солнечных вспышек на Землю является максимальным. Выход на эти долготы прогнозируется в последних числах месяца, 30-31 мая. При этом, однако, не понятно, сохранится ли в целом к этому времени на Солнце энергия для поддержания вспышечной активности, дополняется в сообщении.

"Наибольший интерес представляет сейчас вопрос, является ли ожидающийся всплеск активности признаком выхода Солнца из состояния минимума. Ответить на него можно будет только через несколько дней, когда поступят надежные данные о структуре магнитного поля группы пятен, так как по особенностям этой структуры можно сделать вывод о фазе цикла. Впрочем, с вероятностью более 90%, пока ещё Солнце продолжает сжигать остатки энергии предыдущего цикла, и выход на новый, 25-й цикл, произойдет не раньше первой половины следующего года", — уточняют специалисты.