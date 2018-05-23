Астрономы ожидают значительный рост активности Солнца в ближайшие дни

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Значительный рост солнечной активности ожидается в ближайшие несколько дней, свидетельствуют данные космической группировки GOES (НАСА).
В среду, по сравнению с измерениями суточной давности, поток рентгеновского излучения Солнца, измеряемый на орбите Земли, вырос уже более чем в 10 раз. При этом наблюдается тенденция к его ещё более значительному увеличению. Также появились первые признаки возобновления вспышечной активности. До этого последняя солнечная вспышка уровня C (минимальный класс, воздействующий на Землю) наблюдалась 30 марта, то есть вспышки на Солнце отсутствовали почти два месяца. С большой вероятностью возобновление солнечных вспышек должно произойти до конца среды, добавили эксперты Лаборатории.
"Следует отметить, что несмотря на значительное общее усиление активности, её пиковые значения, которые могут быть достигнуты в ходе предстоящего всплеска, ожидаются на умеренном уровне — не выше уровня M1.0, что примерно в 100 раз ниже рекордных значений, зафиксированных в истории наблюдений. Последнее связано с общим низким запасом вспышечной энергии на Солнце, учитывая его нахождение вблизи 11-летнего минимума активности", — отмечают астрономы.
"Наибольший интерес представляет сейчас вопрос, является ли ожидающийся всплеск активности признаком выхода Солнца из состояния минимума. Ответить на него можно будет только через несколько дней, когда поступят надежные данные о структуре магнитного поля группы пятен, так как по особенностям этой структуры можно сделать вывод о фазе цикла. Впрочем, с вероятностью более 90%, пока ещё Солнце продолжает сжигать остатки энергии предыдущего цикла, и выход на новый, 25-й цикл, произойдет не раньше первой половины следующего года", — уточняют специалисты.