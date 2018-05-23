СМИ рассказали о планах ученых по поиску Лох-Несского чудовища

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Международная команда ученых соберет образцы ДНК из шотландского озера Лох-Несс, чтобы подтвердить или опровергнуть существование легендарного чудовища Несси, пишет газета Scotsman.

Экспедиция, которую возглавит профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, приступит к работе в июне.

Ученые намерены собрать для анализа около 300 проб воды из разных участков озера и на разной глубине. Джеммел пояснил, что все существа, обитающие в озере, неизбежно оставляют в воде фрагменты ДНК – в виде чешуи, частичек кожи, перьев или мочи. Затем образцы будут секвенированы с использованием технологии, разработанной в рамках проекта по расшифровке человеческого генома.

Результаты анализа пройдут сравнение с базой данных всех известных биологических видов. Ожидается, что уже к концу года специалисты смогут сообщить об итогах исследования.

Руководитель экспедиции отметил, что не верит в существование монстра, но будет рад проверить эту гипотезу, учитывая, что их работа станет важным вкладом в изучение биоразнообразия Лох-Несса.

Первое письменное упоминание о Лох-Несском чудовище встречается в рукописи шотландского монаха в VI веке. Уже в новейшее время Несси – существо с массивным туловищем и длинной шеей – стало одним из самых обсуждаемых феноменов в мире. Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев, якобы видевших чудовище, его существование документально не подтверждается.