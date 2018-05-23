Ученые выяснили, как быстро можно купить пистолет на улицах Чикаго

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Пистолет или любое другое нелегальное оружие можно очень легко купить в Чикаго, "криминальной столице" США, познакомившись всего с двумя-тремя "правильными" людьми на улице, что делает местные оружейные законы бесполезными. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в Journal of Urban Health.

"Иными словами, в реалиях нашего города это означает, что оружие находится в "шаговой доступности" для любого потенциального убийцы. По сути, нужно просто познакомиться со случайным человеком на улице, и он вам скажет, что кто-то из его знакомых знает, где можно достать пистолет или другое оружие", — заявил Эндрю Папахристос (Andrew Papachristos) из Северо-западного университета в Чикаго (США).

В соответствии со второй поправкой к Конституции США, любой гражданин Америки имеет право на покупку, хранение и ношение огнестрельного оружия. В последние десять лет демократы и сочувствующие им прогрессивные силы неоднократно пытались оспорить данное право и отменить эту поправку, ссылаясь на увеличение в числе смертей в результате несчастных случаев с оружием и обычных преступлений.

Чикаго, "криминальная столица" США и чемпион по числу смертей от огнестрельного оружия во время перестрелок местных банд, сегодня служит главным аргументом как для сторонников запрета оружия, так и для "защитников Конституции". Дело в том, что там действуют самые строгие оружейные законы, запрещающие владение автоматическим оружием и сильно ограничивающие продажу пистолетов и охотничьих ружей всем жителям города.

Эти запреты не мешают местным криминальным группировкам торговать оружием в промышленных масштабах. Благодаря этому, каждый день в больницах и моргах Чикаго оказывается по несколько десятков людей с огнестрельными ранениями, чье число стабильно росло до начала прошлого года, когда Дональд Трамп пригрозил ввести федеральные войска в город "для наведения порядка".

Папахристос и его коллеги заинтересовались тем, откуда берется это нелегальное оружие и как оно попадает в руки потенциальных покупателей, многие из которых не являются профессиональными гангстерами, а простыми обывателями, не знающими, где можно купить новый "ствол".

Ученые примерили на себя подобную роль для изучения структуры и характера отношений криминальных группировок, торгующих оружием на улицах Чикаго. Для этого они проанализировали дела всех преступников, арестованных в 2006-2014 годах вместе с клиентами во время продажи оружия, и восстановили сеть социальных связей между ними.

В общей сложности в этот "криминальный интернет" вошло примерно 188 тысяч людей, участвовавших в продаже или покупке оружия, а также все их знакомые, "коллеги" по банде и знакомые знакомых.

Анализ ее структуры показал, что пистолет и другие виды нелегального оружия можно очень легко купить в любых районах Чикаго, обратившись к одному или нескольким случайным прохожим на улицах города. Некоторые из них будут напрямую знакомы с дельцами оружия или членом банды, который поможет найти "правильного" торговца.

Гангстеры, как отмечают ученые, играли ключевую роль в распространении оружия. Несмотря на их относительно небольшое число – они составляли лишь пятую часть задержанных – на них приходилась львиная доля всех проданных и купленных "стволов". Вдобавок, они в три раза чаще становились жертвами перестрелок, и чаще помогали обывателям быстрее купить оружие, заметно сокращая время их поисков внутри этой криминальной "соцсети".

Все это, как отмечает Папахристос, говорит о том, что политикам и силовикам Чикаго стоит сосредоточить усилия не на борьбе с легальным оружием и дальнейшем ужесточении законов, а с нелегальными "стволами" и бандами, которые их продают. К примеру, полиция может использовать данные об устройстве их "соцсети" для того, чтобы ликвидировать ее ключевые узлы, на которые приходится большая часть проданного оружия.