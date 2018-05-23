Ракеты "Протон" стали экологичнее самолетов, заявил производитель

АСТАНА, 23 мая — РИА Новости. Российские ракеты "Протон" подверглись модернизации, которая позволила значительно улучшить их экологические характеристики, сообщил РИА Новости в среду заместитель гендиректора Центра Хруничева (производитель ракет) по внешнеэкономической деятельности Андрей Панкратов.

"И по "Протону-М", и по "Протону-Л" (российское название "средней" версии "Протона", получившей у иностранных заказчиков наименование "Протон Medium" – ред.) провели серьезную работу по улучшению экологических характеристик. На сегодняшний день наши разработки позволяют говорить о том, что ракеты "Протон" становятся одними из лучших по экологическим параметрам по воздействию на окружающую среду", — сказал он на полях выставки KADEX-2018.

Панкратов отметил, что снижение техногенного воздействия на окружающую среду достигается за счет полного сгорания компонентов ракетного топлива. "У нас возвращаемые части возвращаются чистыми и свободными от любых компонентов, чего ракеты, использующие керосиновое топливо, достигнуть на сегодняшний день не могут. Я уже не говорю про воздействие самолетов на окружающую среду, где дела обстоят на два порядка хуже, чем у нас", — добавил он.

По информации Центра Хруничева, ракета "Протон-М" оказывает при выводе одной тонны нагрузки на низкую околоземную орбиту в 1,68 раза меньшее техногенное воздействие, чем ракеты с кислород-керосиновым топливом. Средний "Протон-Л" экологичнее керосиновых ракет в 2,13 раза.

Выставка вооружений и военной техники KADEX-2018 проходит в Астане с 23 по 26 мая.