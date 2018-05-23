В "Роскомосе" рассказали, как будет работать система глобального интернета

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Беспилотные электросамолеты, способные летать месяцами и даже годами за счёт питания от солнечной энергии, планируется использовать для предоставления доступа в интернет в любой точке мира в рамках российского проекта спутниковой системы глобальной связи "Эфир", рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос") Андрей Тюлин.

Холдинг РКС во вторник представил проект новой российской спутниковой системы глобальной связи "Эфир". Согласно базовому варианту проектного облика, система должна состоять из 288 спутников на орбите высотой 870 км. Создание системы потребует инвестиций в 300 миллиардов рублей.

"Эфир" – не чисто спутниковая система. Речь идет о создании гибридной инфраструктуры с использованием спутников. Планируется задействовать сотовые сети, спутники связи и различные типы ретрансляторов – от геостационарных космических аппаратов до так называемых "атмосферных спутников": беспилотных электросамолетов, способных месяцами летать в атмосфере на большой высоте", — сказал Тюлин в интервью РИА Новости.

Он пояснил, что гибридная система дешевле, эффективнее и устойчивее. "Пользователю нет смысла использовать спутниковый канал связи там, где есть сотовая связь или проводной интернет. В то же время, попадая в зону, где отсутствует покрытие сотовых сетей, пользователь или подключенный к сети прибор должны без всяких проблем переключаться на спутниковый канал связи. Основной принцип: интернет должен быть везде – в лесу, в океане, в горах, на буровых платформах в Арктике – везде", — заметил Тюлин.

В настоящее время в России проводятся испытания как минимум двух платформ "атмосферных спутников": Фонд перспективных исследований испытывает "Сову", НПО им. Лавочкина (предприятие Роскосмоса) — "Аиста".

Читайте полный текст интервью >>