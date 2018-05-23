Работу спутниковой системы "Эфир" нельзя будет заблокировать за рубежом

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Работу российской спутниковой системы глобальной связи "Эфир" невозможно будет технически заблокировать за рубежом, рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос") Андрей Тюлин.

Холдинг РКС во вторник представил проект новой российской спутниковой системы глобальной связи "Эфир". Согласно базовому варианту проектного облика, система должна состоять из 288 спутников на орбите высотой 870 км. Создание системы потребует инвестиций в 300 млрд рублей.

"Технически блокировка возможна в случае контроля над инфраструктурой, в первую очередь — наземной. "Эфир" проектируется таким образом, что основная наземная инфраструктура будет сосредоточена в России", — рассказал он в интервью.

В то же время, глава РКС отметил, что в современном обществе никто не позволит блокировать каналы передачи и распространения информации, даже если для этого имеются технические средства.

"Уже сегодня любая блокировка крайне болезненно воспринимается не только обществом, но и другими странами и в определенных условиях может грозить серьезным конфликтом. Это никому не нужно", — сказал Тюлин.

С помощью новой спутниковой системы "Эфир" предлагается обеспечить голосовую связь и доступ в интернет в удаленных регионах мира, работу "интернета вещей", мониторинг транспорта и беспилотников.

"Анализируя перспективы развития создаваемых нами современных сервисов на основе геоинформации и навигации и их интеграции в единую систему цифровой экономики страны, мы пришли к пониманию необходимости глобальной универсальной системы передачи данных, которая могла бы работать с компьютерами и смартфонами пользователей, передавать голосовую информацию и объединять в сеть приборы и датчики", — рассказал Тюлин о системе "Эфир".