Российские IT-гиганты могут стать инвесторами спутниковой системы "Эфир"

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российские IT-гиганты проявляют интерес к инвестированию в создание российской спутниковой системы предоставления доступа в интернет в любой точке мира, рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос") Андрей Тюлин.

Холдинг РКС во вторник представил проект новой российской спутниковой системы глобальной связи "Эфир". Согласно базовому варианту проектного облика, система должна состоять из 288 спутников на орбите высотой 870 км. Создание системы потребует инвестиций в 300 миллиардов рублей.

"Среди потенциальных инвесторов, с которыми мы поддерживаем контакт и которые готовятся войти в проект, есть очень известные российские IT-компании", — рассказал он.

К финансированию проекта может быть привлечен ВЭБ. "Сейчас нам важно максимально проработать все детали с якорным инвестором в лице ВЭБ. Как только он подключится к проекту, это будет зеленый свет для рынка", — отметил Тюлин.

Глава РКС подтвердил озвученную в СМИ информацию о переносе сроков решения со стороны ВЭБа о финансирования проекта "Эфир". "Есть отдельные технические вопросы, на которые мы пока не можем дать требуемый нашими партнерами ответ. Мы работаем над этим", — заметил Тюлин.

Зарубежными конкурентами "Эфира" являются реализуемые в настоящее время проекты Starlink от SpaceX, OneWeb, O3b, IridiumNEXT и ряд других.