Вышедший из строя в апреле спутник системы ГЛОНАСС вернулся к работе

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Космический аппарат российской навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, вышедший из строя в середине апреля, вернулся к работе, говорится на сайте Информационно-аналитического центра (ИАЦ) ГЛОНАСС.

Спутник "Глонасс-М" №734 вышел из строя 19 апреля, у него пропал навигационный сигнал. Аппарат находится на орбите уже девять лет при гарантированном сроке активного существования в семь лет. Гендиректор спутникостроительного предприятия "Информационные спутниковые системы им. Решетнева" Николай Тестоедов 17 мая сообщил РИА Новости, что спутник удалось реанимировать. Всего в группировке ГЛОНАСС на сегодняшний день насчитывается 25 спутников, из которых 24 используются по целевому назначению, один аппарат проходит этап летных испытаний.

Согласно информации с сайта ИАЦ, космический аппарат "используется по целевому назначению".

Несмотря на восстановление работы спутника, 17 июня планируется запуск следующего навигационного аппарата для пополнения орбитальной группировки ГЛОНАСС, а "Глонасс-М" №734 после этого будет выведен в орбитальный резерв.

В середине апреля сразу два спутника с разницей в несколько дней вышли из строя. Сбой на втором из них был зафиксирован в тот день, когда вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин заявил, что российская система ГЛОНАСС догнала по точности американскую GPS. Через несколько дней этот спутник все же заработал.