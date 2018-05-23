Вышедший из строя в апреле спутник системы ГЛОНАСС вернулся к работе

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Космический аппарат российской навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, вышедший из строя в середине апреля, вернулся к работе, говорится на сайте Информационно-аналитического центра (ИАЦ) ГЛОНАСС.
Согласно информации с сайта ИАЦ, космический аппарат "используется по целевому назначению".
Несмотря на восстановление работы спутника, 17 июня планируется запуск следующего навигационного аппарата для пополнения орбитальной группировки ГЛОНАСС, а "Глонасс-М" №734 после этого будет выведен в орбитальный резерв.
В середине апреля сразу два спутника с разницей в несколько дней вышли из строя. Сбой на втором из них был зафиксирован в тот день, когда вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин заявил, что российская система ГЛОНАСС догнала по точности американскую GPS. Через несколько дней этот спутник все же заработал.