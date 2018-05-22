В Калифорнии стартовала Falcon 9 с исследовательскими зондами

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ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в Калифорнии с парой исследовательских зондов для НАСА и коммуникационными спутниками Iridium Next, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.

Старт ракеты-носителя с космодрома Ванденберг в Калифорнии был дан в 22.48 мск. Falcon 9 выводит на орбиту два спутника-близнеца GRACE-FO (Gravity Recovery and Climate Experiment Follow-On) для НАСА и пять спутников Iridium NEXT.

Спутники зондирования Земли GRACE-FO являются совместной миссией НАСА и немецкого центра геофизических исследований (GFZ German Research Centre for Geosciences) и предназначены для наблюдения за гравитационным полем Земли и для изучения изменений водного цикла планеты и ее массы.

Группа спутников Iridium NEXT должна заменить на орбите спутники предыдущего поколения, аппараты предназначены для передачи голоса и данных спутниковых телефонов Iridium. После сегодняшнего запуска число спутников созвездия достигнет 55 из 75 запланированных.