Ученые из МГУ создали атлас "зеленых" энергобогатств морей России

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Российские географы проанализировали энергетический потенциал вод морей, омывающих берега России, и составили карту доступной ветровой и волновой энергии для их прибрежной зоны. Она постепенно публикуется на научном портале ResearchGate.

"Создаваемый нами веб-атлас визуализирует полученные в рамках проекта результаты моделирования и расчетов величины доступной энергии волн и ветра в прибрежной зоне Черного, Азовского, Каспийского, Балтийского, Белого, Баренцева, Карского и Охотского морей", — рассказывает Станислав Мысленков, старший научный сотрудник кафедры океанологии географического факультета МГУ

Нефтяные кризисы 1970 годов, а также рост цен на углеводородное сырье в начале текущего столетия заставил правительства многих стран мира задуматься о переходе на полностью возобновляемые источники энергии и тепла, такие как ветряные электростанции, солнечные батареи, геотермальные скважины и приливные электростанции.

На сегодняшний день существует несколько стран и регионов, таких как Коста-Рика, Исландия и некоторые штаты в США и земли в Германии и Австрии, почти полностью обеспечивающие себя подобной "зеленой" энергией.

Тем не менее, переход более крупных государств на "зеленую экономику" пока является несбыточной мечтой, в том числе и по той причине, что и ветровые, и солнечные электростанции очень сильно зависят от погоды, а также то, что их нельзя заставить вырабатывать больше тока и тепла в произвольное время суток. К примеру, в марте 2015 года немецкие энергетики всерьез опасались, что солнечное затмение может вызвать серьезные перебои с энергоснабжением.

По этой причине постройка "зеленых" электростанций, в том числе тех, которые работают благодаря приливным силам, требует тщательных предварительных расчетов, позволяющих инженерам и бизнесу убедиться в том, что это целесообразно с экономической и инфраструктурной точки зрения.

В этом им поможет, как отмечает Мысленков, новая карта берегов и прибрежных вод морей, омывающих границы России, чья общая протяженность составляет более 40 тысяч километров. Эта карта включает в себя все возможные типы "зеленой энергии", в том числе уровень солнечной освещенности, силу ветров и приливов, и прочие неисчерпаемые природные ресурсы. Электростанции, комбинирующие их использование, по словам географов, сможет более стабильно и надежно обеспечивать током и теплом промышленность и простых людей.

В распределении солнечной энергии на планете уже многое известно: прежде всего поток солнечной энергии зависит от географической широты местности и от режима облачности. С другой стороны, оценки доступной для использования ветровой и волновой энергии пока весьма приблизительны. Поэтому одним из важных результатов проекта станет публикация в открытом доступе уникальных данных об энергии ветра и волн, собранные российскими учеными, что поспособствует развитию возобновляемой энергетики в России. Первые результаты по проекту будут опубликованы в 2018 году.



