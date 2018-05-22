На российский проект спутникового интернета потребуется 300 млрд рублей

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. На реализацию российского проекта спутникового интернета, который призван конкурировать с системой, создаваемой Илоном Маском, требуется около 300 миллиардов рублей, средства планируется привлечь из внебюджетных источников, заявил журналистам заместитель гендиректора по стратегическому развитию и инновациям компании РКС Евгений Нестеров.

"В программе "Цифровая экономика" этот проект присутствует, его масштаб финансирования — пока только так можно говорить — это 300 миллиардов рублей. Это запуск практически трехсот малых космических аппаратов, наземная инфраструктура. Детальную смету мы проработаем в ближайшие четыре месяца. Проект будет реализован в широкой кооперации с привлечением внебюджетных средств", — сказал он.