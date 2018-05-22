Белоусов раскритиковал Роскомос за позднее создание конкурента SpaceX

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Помощник президента Андрей Белоусов раскритиковал Роскомос за то, что госкорпорация поздно создает систему спутникового доступа в интернет — конкурента SpaceX.

В декабре Белоусов раскритиковал Роскосмос за то, что тот не зарабатывает деньги на коммерческих сервисах.

"Наконец-то у нас кто-то занимается "Эфиром" — создание низкоорбитальной группировки, некий аналог того, что делает (Илон — ред.) Маск. Могу только сказать, что поздно, к сожалению", — сказал он в ходе выступления на конференции Роскосмоса.

По его словам, проект реализации к 2025 году может рассчитывать на "копеечную долю в рынке". "Те цифры, которые вы привели, они впечатляют на фоне нуля, но на фоне того рынка, который будет к 2022-2025 году, это очень мало", — добавил Белоусов.