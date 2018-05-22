Зонд Juno передал на Землю новые уникальные фотографии Юпитера

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Межпланетный зонд Juno передал на Землю новые снимки Юпитера, полученные с уникального ракурса в "естественном" цветовом диапазоне во время последнего сближения с планетой-гигантом, сообщает НАСА.

Зонд Juno, летевший к Юпитеру долгие пять лет с августа 2011 года, в начале июля прошлого года сблизился с планетой-гигантом и вышел на стабильную орбиту вокруг нее. Первые два месяца после сближения зонд потратил на снижение орбиты и проверку всех научных инструментов, и первые научные данные были получены только в конце августа.

Проверка всех научных инструментов Juno и переход на новую, более удобную для ведения наблюдений орбиту должны были состояться в середине октября 2016 года, однако буквально перед началом этого маневра НАСА зафиксировало неполадки в работе двигателя, которые заставили инженеров миссии отложить его на следующее сближение с Юпитером.

Впоследствии участники миссии отказались от подобных планов на неопределенное время и начали вести наблюдения за Юпитером с "высокой" орбиты. Из-за подобных сбоев Juno сближается с Юпитером не раз в две недели, как изначально планировали ученые, а раз в 53 дня.

Последнее сближение Juno с крупнейшей планетой Солнечной системы, двенадцатое по счету, произошло в начале апреля этого года, когда зонд в очередной раз прошел на расстоянии в 17 тысяч километров от поверхности Юпитера.

Когда зонд начал удаляться от планеты, он смог сфотографировать ее с уникального ракурса, смотря на нее "снизу", что позволило ему "передвинуть" Большое красное пятно, "вечный" ураган на экваторе Юпитера, в верхнюю часть газового гиганта. Это, как отмечают в НАСА, позволяет сравнить эту бурю с другими ураганами, бушующими у южного полюса планеты, которые можно увидеть в нижней части снимка.

Следующее сближение Juno с Юпитером состоится очень скоро, всего через два дня. В четверг он в очередной раз пролетит через верхний слой атмосферы планеты и получит новые данные по ее структуре и химическому составу.



