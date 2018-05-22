МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Проект спутниковой системы "Роскосмоса" по предоставлению доступа в интернет из любой точки мира — конкурент системы OneWeb — получит название "Эфир", сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Для полного охвата спутниковым интернетом территории России требуется более 70 космических аппаратов, для всей Земли — около 300, рассказал источник.
Сегодня "Роскосмос" презентует проект на конференции в Москве.
Как сообщали СМИ, до 2020 года на проект потребуется 299 миллиардов рублей. Для этого до июня должен быть создан консорциум с участием Роскосмоса, Внешэкономбанка и других организаций. Первый этап опытно-конструкторских работ с разработкой и изготовлением опытных образцов должен завершиться к концу 2020 года.