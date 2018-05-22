МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Проект спутниковой системы "Роскосмоса" по предоставлению доступа в интернет из любой точки мира — конкурент системы OneWeb — получит название "Эфир", сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее проект назывался "Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система" (ГМИСС). Изначально инициатива ее создания принадлежит компании "Российские космические системы".

Для полного охвата спутниковым интернетом территории России требуется более 70 космических аппаратов, для всей Земли — около 300, рассказал источник.

Сегодня "Роскосмос" презентует проект на конференции в Москве.

Как сообщали СМИ, до 2020 года на проект потребуется 299 миллиардов рублей. Для этого до июня должен быть создан консорциум с участием Роскосмоса, Внешэкономбанка и других организаций. Первый этап опытно-конструкторских работ с разработкой и изготовлением опытных образцов должен завершиться к концу 2020 года.