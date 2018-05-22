Студенты ДВФУ разработали более подвижный протез ноги

ВЛАДИВОСТОК, 22 мая – РИА Новости. Студенты Дальневосточного федерального университета во Владивостоке создали бионический протез ступни и голени, который позволяет достичь более естественной, чем при использовании аналогов, подвижности конечности, сообщает ДВФУ.

Разработка студентов Инженерной школы и Школы естественных наук ДВФУ победила на Первом биоинженерном хакатоне "Нейростарт" во Владивостоке, где участники представили прототипы протезов, приложений, датчиков и других технологических новинок для современной медицины.

Студенты более года работают над созданием активной стопы для протеза. Устройство должно управляться с помощью остатка мышц и стать более подвижным, чем существующие аналоги.

"На хакатоне мы собрали стопу, которая может двигаться по сигналу. Разработали собственное программное обеспечение для снятия телеметрии с датчиков, расположенных на ноге здорового человека. На полученных данных мы обучили модель нейронной сети — она может предсказывать правильное движение стопы. В дальнейшем это поможет достичь более естественного движения стопы-протеза", — рассказал лидер проекта, студент Школы естественных наук ДВФУ Даниил Сербинович.

Второе место занял проект нейроинтерфейса для очувствления протезов. Для этого предлагается вживлять в нерв электроды для стимуляции. На хакатоне авторы представили работающий прототип — плотно облегающую перчатку, оснащенную датчиками.

Третье место заняли авторы приложения для реабилитации после травм плеча в виртуальной реальности. VR-проектом студентов ДВФУ заинтересовалась компания "Моторика", которая разрабатывает технологии на стыке медицины и робототехники. Эксперты предложили ребятам присоединиться к их собственной платформе VR для реабилитации.

Как сообщалось ранее, в ДВФУ другая команда студентов работает над созданием внешнего мышечного электростимулятора с элементами экзоскелета для людей с позвоночно-спинальной травмой. Он должен получиться легче аналогов и не потребует дополнительной опоры при использовании. Еще одна команда создала прототип бионического протеза руки себестоимостью около 8 тысяч рублей при обычных ценах на такое оборудование в полмиллиона рублей.