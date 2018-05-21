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Ученые не нашли различий в генетическом разнообразии людей и животных

17:1221.05.2018
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© Фото : Leonard DarwinАнглийский учёный-естествоиспытатель Чарльз ДарвинАнглийский учёный-естествоиспытатель Чарльз Дарвин
© Фото : Leonard Darwin
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Генетики сравнили ДНК человека и пяти миллионов животных и не нашли различий в уровне генетического разнообразия между ними, что говорит о относительно недавнем появлении большинства "текущих" видов живых существ, говорится в статье, опубликованной в журнале Human Evolution.

Шимпанзе
© Flickr / cliff1066
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"Как часто говорят сегодня, культура, жизненный опыт и другие вещи могут делать людей очень разными по сравнению друг с другом, однако с точки зрения биологии мы ничем не отличаемся по уровню генетического разнообразия от тех же птиц. Новые технологии помогли нам опровергнуть миф об исключительной природе человека", — заявил Марк Стокле (Mark Stoeckle) из университета Рокфеллеров в Нью-Йорке (США).

В последние годы, благодаря появлению новых технологий расшифровки ДНК, среди ученых заново разгорелся спор о том, что следует считать "видом животных", как возникают новые виды и как могут быть устроены связи между ними. Они были связаны с тем, что анализ ДНК многих хорошо изученных животных показал, что они на самом деле представляют собой не один, а иногда пять и более отдельных видов. К примеру, недавно ученые обнаружили, что на острове Борнео живет не два, а три вида орангутангов.

Эти споры особенно ожесточенно ведутся вокруг природы человека – являемся ли мы "особыми" живыми существами, чья эволюция и генетическое разнообразие принципиально отличаются от того, как развиваются животные, и чем являются этнические и расовые группы людей. Многие из этих вопросов выходят за пределы науки и становятся частью политической дискуссии.

Стокле и его коллега Дэвид Талер (David Thaler) из университета Базеля (Швейцария) выяснили, что человек ничем не отличается от животных в этом отношении, что позволяет применять те же методы для изучения этих проблем, вычислив типичный уровень генетического разнообразия среди 100 тысяч видов животных, птиц и других живых существ. 

Шимпанзе прикуривает сигарету в зоопарке Пхеньяна, Северная Корея
© AP Photo / Wong Maye-E
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В этом анализе генетике опирались на так называемую митохондриальную ДНК. Она представляет собой небольшую часть генома всех многоклеточных живых существ, которая содержится в митохондриях, энергостанциях клеток, и передается только по материнской линии. Мутации в мтДНК появляются медленно, что позволяет отслеживать родственные связи между видами и оценивать уровень разнообразия внутри них.

Как показало сравнение мтДНК людей, каждый человек в среднем отличается от другого на 0,1%, что является достаточно небольшой цифрой по меркам этой части генома. Что интересно, абсолютно такой же показатель характерен для большинства из 100 тысяч видов животных, которые были изучены Стокле и Талером.

Подобный результат, как отмечает Стокле, сильно удивил его – ученые считали, что большие размеры человеческой популяции должны были сделать нас более разнообразными с генетической точки зрения, чем животные. Этого не произошло, что говорит о том, что уровень разнообразия зависит лишь от времени существования вида и того, переживал ли он почти полное вымирание в недавнем прошлом.

Все это,  в свою очередь, свидетельствует о том, что большинство современных видов животных "живет " на Земле почти столько же времени, как и человек – около 100-200 тысяч лет. Это, как подчеркивают ученые, не означает, что они возникли из ниоткуда – просто их предки пережили какое-то катастрофическое событие, резко уменьшившее размеры популяции и послужившее причиной формирования нового вида.

Рентгеновский снимок одиночной бактерии (справа) и вид ее «изнутри» в представлении художника (слева)
© Фото : SLAC National Accelerator Laboratory
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Подобный механизм рождения новых видов, по словам Стокле, позволяет ученым обойти две главных проблемы эволюции – вопрос существования "переходных форм", поставленный еще Дарвином, и гибридизации "новых" и "старых" видов. 

"С точки зрения генетики, животных и человека с точки зрения генетики нельзя назвать чем-то "размазанным и нечетким". Наше исследование показывает, что каждый вид является своеобразным "островом в генетическом океане". Он имеет очень четкую и небольшую позицию на этой карте, подобно тому, как каждый город имеет свой код для набора телефона номера. Или же, если мы представим, что каждый индивид – это звезда, то галактики будут видами животных, зонами скопления огромного числа светил в пустом генетическом пространстве", — заключает Талер.


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