На телескоп в горах КЧР монтируют модернизированное "Швабе" главное зеркало

МОСКВА, 21 мая — РИА новости. Специалисты приступили к монтажу модернизированного главного зеркала на Большой телескоп азимутальный (БТА), построенный в горах Карачаево-Черкесии на территории Специальной астрофизической обсерватории РАН в 1975 году, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", на предприятии которого велись работы по усовершенствованию зеркала.

"Модернизация шестиметрового изделия весом 42 тонны проводилась на Лыткаринском заводе оптического стекла (ЛЗОС) на протяжении десяти лет. Применение передовых высокоточных технологий обработки и контроля крупногабаритной оптики позволило специалистам ЛЗОС более чем втрое увеличить угловое разрешение главного зеркала БТА", — говорится в пресс-релизе.

По словам генерального директора "Швабе" Алексея Патрикеева, обработка астрозеркал с нанометрической точностью — одна из уникальных технологий "Швабе", позволяющая успешно реализовывать астрономические проекты на всех континентах.

"Работа, успешно завершенная специалистами предприятия холдинга, позволит БТА войти в десятку ведущих телескопов мира по светоотражающим оптическим характеристикам и надежно послужить российской науке при совершении различных космических открытий на протяжении нескольких десятилетий", ‒ сказал Патрикеев.

Пресс-служба отмечает, что работы по установке зеркала планируется завершить к началу сентября. Сразу после этого в Карачаево-Черкесской Республике начнутся первые астрономические исследования с использованием модернизированного телескопа.