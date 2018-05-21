Самарские ученые запатентовали беспилотник с автономной навигацией

САМАРА, 21 мая — РИА Новости. Ученые Самарского университета запатентовали беспилотник, который способен ориентироваться на местности с помощью "технического зрения" и корректировать курс без использования спутниковых навигационных сигналов, сообщает в понедельник пресс-служба вуза.

"Российская федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам выдала патент Самарскому национальному исследовательскому университету на разработанный в вузе беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Фотон 601", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, одним из главных преимуществ "Фотона", известных аналогов которому в России на сегодняшний день нет, является независимость от навигационных систем типа GPS и ГЛОНАСС. Полную автономность БПЛА обеспечивает встроенный альтернативный навигационный блок, разработанный в Самарском университете. Он основан на принципах оптической навигации. Благодаря опорным точкам, заранее выставленным на протяжении маршрута, беспилотник способен ориентироваться на местности с помощью "технического зрения" и корректировать курс без использования спутниковых навигационных сигналов. По словам разработчиков БПЛА, автономная навигация позволит существенно увеличить радиус действия аппарата до 400 километров по сравнению с другими беспилотниками и повысит его надежность. Продолжительность полета "Фотона" достигает 24 часов.

Отмечается, что "Фотон 601" предназначен для проведения научных экспериментов. В то же время БПЛА может и уже решает гражданские задачи, среди которых мониторинг проблемных участков магистральных трубопроводов нефтяных компаний, обследование гидросооружений, выявление несанкционированных свалок, контроль за добычей природных ресурсов, помощь в сфере картографии и геодезии. По словам разработчиков, возможности "Фотона" уже заинтересовали экологические структуры, нефтяные компании, а также силовые ведомства.