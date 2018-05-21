РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые превратили зеленый чай в мощнейшее лекарство от рака

11:1521.05.2018
09400
© Fotolia / Dušan ZidarЗеленый чайЗеленый чай
© Fotolia / Dušan Zidar
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Экстракт зеленого чая помог ученым создать наночастицы, способные уничтожать практически все раковые клетки в легких человека при их подсвечивании лазером, говорится в статье, опубликованной в журнале ACS Applied Nano Materials.

Раковая клетка в организме человека
© Fotolia / crevis
Ученые из России создали наночастицы-"гранаты", убивающие рак
"Наш следующий шаг – увеличить масштабы экспериментов. Мы планируем проверить, можно ли использовать квантовые точки для получения "фотографий" раковых клеток, и надеемся понять, как они соединяются и проникают внутрь них", — заявил Судхагар Питчаймуту (Sudhagar Pitchaimuthu) из университета Суонси (Великобритания).

В последние годы ученые создали несколько принципиально новых методов лечения рака, опирающихся на различные органические или неорганические наночастицы. В некоторых случаях наночастицы сами по себе служат средством для удаления опухоли, выступая в качестве своеобразной "мишени", на которую наводятся или иммунные клетки, или излучение лазера, нагревающее частицы и сжигающее клетки.

Как объясняют ученые, диаметр наночастицы напрямую влияет на ее поражающую способность — чем больше кусочек металла или других элементов, тем больше клеток он уничтожит. В некоторых случаях это является минусом – крупные фрагменты будут убивать не только раковые, но и здоровые клетки.

В свою очередь, как отмечает Питчаймуту, "выращивание" наночастиц небольших размеров – крайне сложная задача, так как их стабильность заметно снижается при уменьшении размеров.

3D изображение раковой клетки
© Fotolia / Spectral-Design
Биологи превратили куркуму в наночастицы, убивающие рак

В последние годы ученые открыли несколько десятков веществ, которые могут решать эту задачу, стабилизируя и скрепляя наночастицы. У всех их есть один общий недостаток – они крайне токсичны и могут вызывать массовую гибель любых клеток сами по себе. Это не позволяет использовать их в медицинской практике.

Британские химики нашли решение этой проблеме, научившись выращивать особые наночастицы, способные убивать почти все раковые клетки, внутри экстракта зеленого чая.

Как отмечают ученые, они обратили внимание на то, что многие микробы и клетки растений могут синтезировать природные наночастицы, используя различные вещества, способные образовать тонкие пленки на поверхности жидкости. Руководствуясь этой идеей, ученые собирали квантовые точки, используя экстракты клеток этих организмов, и проверяли их работу на колониях бактерий и раковых клеток. 

Эти эксперименты показали, что экстракт чая можно использовать для сборки очень небольших наночастиц из кадмия и серы, смешав всего три компонента – сульфат кадмия, сульфид натрия и экстракт чая. Через несколько часов после их смешивания внутри этой смеси возникает множество частиц размерами в несколько нанометров.

Так художник представляет себе механизм воздействия золотых наночастиц на раковую клетку
© Иллюстрация РИА Новости . А. Полянина
Российские ученые создали нанозвезды, способные находить и уничтожать рак

Они представляют собой так называемые "квантовые наноточки" – особые структуры, способные поглощать свет и порождать новые типы электромагнитных волн. Если квантовые точки находятся внутри клеток, они могут вырабатывать огромное число агрессивных молекул, разрушающих их изнутри.

Наноточки, созданные Питчаймуту и его коллегами, уничтожили около 80% клеток рака легких, на культурах которых биологи проверили их действие, при этом "подсвечивая" опухоль и помогая ученым определить ее положение. Подобный результат, как отмечает химик, открывает дорогу для использования зеленого чая для производства лекарств от рака.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена