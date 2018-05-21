Ученые НИЯУ МИФИ разрабатывают виртуального помощника композитора

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Специалисты Института интеллектуальных кибернетических систем Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) разрабатывают программную систему — виртуального ассистента композитора, способного определять эмоциональный настрой человека и следовать его логике, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Несмотря на существование развитой музыкальной теории, создание музыки до сих пор с трудом поддается формальной алгоритмизации из-за неразрывной связи с эмоциональной жизнью человека-творца. Изучение этого аспекта творческого процесса представляет большой интерес для специалистов по машинному интеллекту.
Сегодня исследователи уже могут наладить взаимодействие между человеком и программным агентом таким образом, чтобы программа, получая информацию об эмоциональном состоянии и намерениях человека, позволяет компьютеру стать продолжением человеческого разума и тела.
Музыка "человеческого" уровня
Ассистент композитора — это программное обеспечение, которое способно самостоятельно создавать музыкальные композиции на "человеческом" уровне, высокого эстетического качества. Ассистент — "умный" творческий помощник, который способен дополнять ноты, написанные композитором, "собственными" нотами, аккордами и их комбинациями, рассказали РИА Новости сотрудники Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ.
Новая программная система принципиально отличается от похожих разработок тем, что виртуальный агент способен поддерживать эмоциональный контакт с человеком, отметил профессор Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ Алексей Самсонович.
"Большинство подобных приложений представляют собой нейронные сети, обученные писать музыку или рисовать картины. Но у нас идея в другом: уловить эмоциональный настрой человека и следовать логике этого настроя", — рассказал он.
Семантическая карта вместо нейросети
По его словам, метод основан не на нейросети, а на семантической карте, где состояние человека представлено точкой в аффективном пространстве. Каждое возможное действие также имеет координаты в этом пространстве, и существует некоторый закон, связывающий одни координаты с другими, следуя логике эмоционального восприятия. Есть также ограничения, определяемые законами музыкальной гармонии и ритма.
"Взаимопонимание" между композитором и виртуальным агентом оказывается возможным благодаря систематизации и хранению в программной среде различных типов эмоциональной реакции человека на музыкальные элементы — аккорды, их последовательности и интервалы.
Уравнения для настроения
При разработке методики было использовано специальное приложение, предлагавшее участникам тестирования оценить различные комбинации аккордов по десятибалльной шкале для трех критериев: "приятно-неприятно", "весело-грустно", "возбуждающе-скучно". Такая система оценки позволяет создавать трехмерные семантические карты.— рассказал Алексей Самсонович.
Он отметил, что наиболее перспективный подход в этой области исследований обеспечивают когнитивные архитектуры, созданные на основе данных психологии и нейронауки, — так называемые "биологически инспирированные когнитивные архитектуры" (БИКА).— важнейший шаг на пути изучения социоэмоционального аспекта интеллекта, ответственного за распознавание и выражение эмоций, намерений, мотиваций и желаний.
Ключевые итоги исследований опубликованы в журнале "Procedia Computer Science".