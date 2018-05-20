Российские школьники взяли девять призовых мест на научном конкурсе в США

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российская команда заняла девять призовых мест на престижном международном конкурсе научных достижений школьников Intel ISEF (International Science and Engineering Fair) в США, сообщает Минобрнауки.

"На днях в американском Питтсбурге прошел международный конкурс научных проектов школьников Intel ISEF (International Science and Engineering Fair). В нем приняли участие более тысячи школьников из сотни стран мира. Российская команда заняла 9 призовых мест в различных номинациях — от химии до робототехники", — говорится на странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что конкурс Intel ISEF зачастую называют малой Нобелевской премией — более 20 будущих нобелевских лауреатов становились призерами конкурса будучи школьниками.

"Работы участников конкурса затрагивают важнейшие области жизнедеятельности человека и современного мира. Так, например, поиск альтернативных источников энергии, лечение онкологических заболеваний, решение острых климатических проблем и многие другие. Более 30% участников, представляющих свои работы, получают патент на свое изобретение", — говорится в сообщении.