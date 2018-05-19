Ученые обнаружили полезные свойства табака

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Белок, содержащийся в растениях декоративного табака (Nicotiana alata), обладает свойствами, помогающими бороться с инфекционными заболеваниями, в том числе вызываемыми золотистым стафилококком, ВИЧ, вирусом Зика и энцефалитными вирусами. К такому выводу пришли исследователи из Университета Ла Троба в Австралии. С результатами их работы можно ознакомиться на портале MedicalXpress.

Исследователи с помощью синхротрона получили изображения, раскрывающие атомную структуру табака, и определили, что пептид NaD1, содержащийся в нем, разрушает наружный слой клеток грибка Candida albicans. Этот грибок является возбудителем опасных заболеваний у людей с иммунодефицитами, вызывая гибель полезных микроорганизмов.

Более того, оказалось, что NaD1 может уничтожить грибок даже в том случае, если он мутировал и стал устойчивым к антибиотикам.

Авторы исследования отмечают, что инфекции являются одной из основных проблем современного здравоохранения. Они являются причиной смерти каждого восьмого жителя планеты. Учёные надеются, что их открытие может стать основой для выпуска нового поколения лекарств, которые смогут спасти человечество от смерти и не будут иметь таких тяжких побочных действий, как те же антибиотики.

Ранее ученые из Имперского колледжа Лондона и Эксетерского университета предсказали, что невосприимчивый к лечению грибок в скором времени привести к эпидемии, которая будет уничтожать растения, животных и людей.