Секс в пожилом возрасте сохраняет память, доказал ученый

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Секс может помочь сохранить память в пожилом возрасте. К такому выводу пришел австралийский психолог Марк Аллен. С результатами работы ученого можно ознакомиться в журнале Archives of Sexual Behavior.

Проанализировав данные об интимной жизни более шести тысяч людей в возрасте от 50 лет и старше, ученый пришел к выводу, что, несмотря на то, что со временем секс память не улучшает, он может помочь поддержать ее на более высоком уровне. Кроме того, положительно на качество памяти влияет и эмоциональная связь с партнером.

Также установлено, что на профилактику деменции и сохранение ясности ума в пожилом возрасте оказывают влияние факторы окружающей среды. Кроме того, на когнитивные способности положительно влияют и социальные связи.

Ранее ученые из Калифорнийского университета в Беркли пришли к выводу, что женщины, регулярно занимающиеся велосипедным спортом, испытывают повышенное сексуальное влечение.