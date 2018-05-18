Археологи нашли в Помпеях древнеримские конюшни и "мумию" лошади

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Новые раскопки на территории погибших Помпей и Геркуланума помогли археологам найти развалины древнеримских конюшен и своеобразную "мумию" лошади, сварившейся заживо под пеплом Везувия, сообщает онлайн-портал Live Science.

"По сравнению с современным скакунами, лошадь из Помпей была относительно небольшой – ее рост достигал всего 1,5 метра в холке. С другой стороны, она считалась бы очень рослой в те времена, что говорит о существовании сильных коневодческих традиций в этом регионе империи", — заявили ученые, чьи слова приводит Live Science.

По общепринятой версии, которая базируется на "Письмах" очевидца катастрофы — древнеримского писателя Плиния Младшего, Помпеи были погребены под слоем вулканического пепла во время извержения Везувия 24 августа 79 года. В тот роковой день над вулканом поднялось гигантское облако пепла, которое полностью накрыло Помпеи, а также города Геркуланум и Стабии.

Под многометровым слоем грунта оказалось множество объектов органического происхождения, в том числе тела погибших людей и животных. Со временем они истлели и оставили после себя пустоты, которые были обнаружены в ходе раскопок. Более ста лет назад археологи начали заливать их гипсовым раствором, и таким образом получили точные изображения погибших, а также принадлежавших им предметов.

Сотрудники археологического парка Помпей (Parco Archeologico di Pompei) продолжают раскопки на территории "мертвого города" до сих пор, постепенно вскрывая новые дома и улицы погибшего полиса. Относительно недавно ученые начали вести раскопки за пределами городской стены на северо-западе Помпей, в районе Цивита Джулиана, где находились дома ремесленников, бедняков и различные "промзоны" античных времен.

Итальянским археологам удалось найти в одном из таких участков города развалины виллы и необычного строения, которое, как они выяснили впоследствии, служило конюшней. Когда ученые разгребли слои пепла, они обнаружили, что у пола этого помещения существовала область пустоты, идеально соответствовавшая по форме телу лошади. Чуть ниже они обнаружили челюсть, зубы и другие останки скакуна.

Пепел, как отмечают исследователи, идеально сохранил черты этой лошади, в том числе форму ее ушей, зубов и других частей тела, чьи следы обычно не сохраняются в отложениях. Гипсовая "статуя" этого скакуна, по их словам, скоро будет выставлена в одном из музеев Италии.

Данная лошадь, как на то указывает ее рост и богатая бронзовая упряжь и железные удила, явно была очень ценной для ее хозяина. Она, как считают ученые, участвовала в скачках и выступлениях, которые регулярно проводились в Помпеях в то время. До этого ученые находили только останки мулов и ослов, но не чистокровных коней.

Что интересно, рядом с ней археологи нашли останки еще одного скакуна, "спасти" которого им не удалось по одной простой причине – область пустоты, возникшая на месте его тела, была необратимым образом повреждена в результате частичного обвала грунта. Этот обвал возник из-за того, что "черные археологи" прокопали тоннель рядом с виллой в надежде найти под ней что-то ценное.

Сейчас ученые продолжают раскопки виллы и пытаются понять, насколько большой она была и какую роль она могла играть в жизни Помпей и их окрестностей. На текущей момент в ней насчитывается 15 комнат, в том числе несколько жилых и "промышленных" помещений.