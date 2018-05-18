Китай запустит спутник на "темную сторону" Луны на этих выходных

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Национальная космическая администрация КНР планирует запустить уникальный спутник связи "Цюэцяо" на этих выходных. Его орбита будет располагаться на рекордно большом расстоянии от Земли, в окрестностях "темной стороны" Луны, а его "клиентами" станут китайские лунные зонды, сообщает Space.com

"Цюэцяо", как отметили официальные представители агентства, будет запущен в полночь в воскресенье, если этому не будет препятствовать погода, с космодрома Сичан в провинции Сычуань на борту ракеты "Великий поход 4С". После выхода на орбиту Земли, этот зонд отправится в окрестности Луны, где он остановится в особой области космоса на расстоянии 64 тысяч километров от ее "темной стороны".

Эта зона, которую астрономы называют точкой Лагранжа L2, интересна тем, что здесь тяготение Луны и Земли уравновешивают друг друга. Это облегчает жизнь космическим аппаратам, позволяя им удерживать себя над одной и той же точкой планеты и заметно уменьшая расходы топлива на корректировку орбиты. Здесь уже находится пара американских зондов ARTEMIS, а НАСА и другие ведущие космические агентства Земли планируют построить тут "заправочную станцию" для полетов на Марс.

Уникальность "Цюэцяо" заключается в том, что он будет играть роль спутника связи не для жителей Земли, а будет соединять нашу планету с луноходами и прочими аппаратами, которые будут изучать "темную сторону" Луны.

Первыми его "клиентами" станут зонд Чанъэ-4 и его луноход, запуск которых намечен на лето и конец этого года, а также космический аппарат "Чанъэ-5", который сядет на поверхность Луны в следующем году и вернется на Землю с первыми "независимыми" пробами ее грунта.

Помимо общения с "Чанъэ-5" и другими лунными зондами, "Цюэцяо" будет проводить и научные исследования – искать следы реликтового радиоизлучения, возникшего в первые дни жизни Вселенной, и наблюдать за тем, как солнечный ветер взаимодействует с Луной.

Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадка на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4") и возвращение с Луны на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6").

В 2013 году Китай направил на Луну луноход "Юйту" ("Нефритовый заяц"). Он находился на борту посадочного модуля "Чанъэ-3" и сел в кратере Залив радуги 14 декабря 2013 года. "Юйту" стал первым с 1976 года после советской "Луны-24" искусственным объектом, совершившим мягкую посадку на Луне.

