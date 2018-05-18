Физики из МГУ применили "раздевающие лучи" для оценки сухости глаз

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Российские и китайские физики выяснили, что проблемы с увлажнением глаз можно раскрыть, облучая их роговицу при помощи "раздевающих" Т-лучей. Их выводы были опубликованы в журнале Laser Physics Letters.

"Наш подход принципиально отличается от существующих и доступных в настоящее время методов офтальмологической диагностики, поскольку является полностью неинвазивным. В настоящее время созданный нами макет диагностического прибора проходит клинические испытания", — рассказывает Илья Ожередов из МГУ имени Ломоносова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как объясняют ученые, терагерцовое излучение относится к числу самых перспективных направлений исследований в области оптики, микроэлектроники и в других высокотехнологичных сферах. В перспективе, волны такого типа можно приспособить для сверхскоростной передачи информации, наблюдения за работой живых клеток в режиме реального времени и множества других целей.

Одна из таких целей и самое известное свойство этого излучения – теоретическая способность делать наблюдаемые объекты "прозрачными". К примеру, недавно ученые из MIT научились читать закрытые книги, используя источник и приемник Т-излучения и специальную программу, анализирующую получаемые ими снимки.

Российские физики и их китайские коллеги приспособили Т-лучи для решения еще одной важной проблемы – оценки того, насколько хорошо увлажнены глаза человека. Сухость глаз, как отмечают исследователи, сегодня поражает каждого двадцатого взрослого и примерно треть пожилых людей, что делает ее одной из главных угроз для здоровья человечества.

Проблема заключается в том, что синдром сухого глаза сложно найти во время рутинных медицинских осмотров, если на это не пожалуется сам пациент. Для этого необходима достаточно длительная и неприятная процедура, для проведения которой часто требуется анестезия и специальные навыки, отсутствующие у большинства офтальмологов.

Ожередов и его коллеги избавили врачей от этой необходимости, обнаружив, что уровень увлажненности глаз влияет на то, как хорошо поверхность роговицы отражает терагерцовое излучение и взаимодействует с ним.

Вода, как объясняют ученые, хорошо поглощает Т-лучи, и даже небольшие изменения в ее количестве будут отражаться в том, как много подобных волн возвращается назад, в приемник терагерцового излучения. Это позволяет очень точно оценить количество воды на поверхности глаз и узнать, грозит ли им синдром сухого глаза.

Руководствуясь этой идеей, российские и китайские физики собрали прототип такого "влагоизмерителя" и проверили его работу на муляже глаза, собранном из обрезков роговицы мертвых людей, который они периодически смачивали аналогом слезной жидкости.

Как показали эти эксперименты, а также последующие опыты на мужчинах-добровольцах, подобное устройство позволяет очень точно замерять количество влаги в разных регионах глаз, а также оценивать ее толщину и другие свойства. Ожередов и его коллеги надеются, что их изобретение проникнет в медицинскую практику уже в ближайшие годы.