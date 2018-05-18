Виагра оказалась идеальным "убийцей" сбежавших раковых клеток

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Комбинация виагры и одной из вакцин от гриппа оказалась крайне эффективным средством для борьбы с метастазами рака, уменьшающим их число в десятки раз, говорится в статье, опубликованной в журнале OncoImmunology.

"Два уже проверенных и относительно дешевых препарата могут решить одну из самых главных проблем в борьбе с раком. Если наши выводы найдут подтверждение в клинических испытаниях, комбинация виагры и вакцины может стать первым средством для решения проблем с иммунитетом, возникающих после удаления опухолей", — заявила Ребекка Ауэр (Rebecca Auer) из университета Оттавы (Канада).

Виагра, как показывают недавние эксперименты ученых, оказалась не только средством для борьбы с проблемами в личной жизни мужчин, но и серьезным кандидатом на роль лекарства от "серьезных" болезней. К примеру, два года назад ученые обнаружили, что силденафил, главный компонент этих таблеток, обладает противомикробными и противораковыми свойствами.

Виагра и ее аналоги подавляют работу фермента PDE-5, который управляет кровотоком внутри половых органов мужчин, а также активностью некоторых типов иммунных клеток. После удаления опухоли многие компоненты иммунитета оказываются подавленными и, как предположили ученые, блокировка PDE-5 могла восстановить их.

Ауэр и ее команда проверили эту идею, наблюдая за тем, как комбинации виагры и различных лекарств, уже применяющихся в медицинской практике, влияют на жизнь мышей, в чье тело они имплантировали несколько агрессивных раковых опухолей, извлеченных из легкого человека.

Когда в организме грызунов появились метастазы, ученые удалили часть опухолей и ввели в их организм большие дозы виагры и одной из популярных вакцин от гриппа, служившей своеобразной "приманкой" для иммунитета.

Как показали эти опыты, в среднем в теле мышей было около 40 метастаз до начала операции, и после удаления опухоли, если биологи не предпринимали никаких мер, их число вырастало до 120-150 штук. В результате этого животное быстро гибло и шансы на его спасение были нулевыми.

Если же медики вводили в их тело или виагру и ее аналоги, или же их комбинацию с вакциной от гриппа, число метастаз снижалось до 24 в первом случае, и до 11 во втором. Причиной этого было то, что подавление работы PDE-5 стимулировало работу "клеток-киллеров" иммунной системы, отвечающих за борьбу с раком, и нейтрализовал другие тельца, ответственные за подавление иммунитета.

Сейчас, как отмечает Ауэр, ее команда организует первые клинические испытания, в которых будут участвовать 24 добровольца из госпиталя Оттавы, готовящиеся пройти операцию по удалению опухолей в брюшной полости. Если эти испытания закончатся успешно, ученые ожидают, что виагра может быстро занять роль одного из самых действенных средств для борьбы с метастазами.