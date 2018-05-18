Источник: США могут заказать у РФ корабль для доставки астронавтов на МКС

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. США намерены заказать в России изготовление космического корабля "Союз" для доставки своих астронавтов на Международную космическую станцию в 2020 году в связи с задержкой в изготовлении американских коммерческих космических кораблей, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Ведутся переговоры о заказе изготовления пилотируемого корабля "Союз". Его производство и полёт к МКС полностью оплатит американская сторона. В экипаж войдут два американских астронавта. Управлять кораблем будет российский космонавт", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, контракт планируется заключить между корпорацией Boeing и РКК "Энергия". Аналогичный договор был заключен на доставку американских астронавтов в 2018 и первой половине 2019 года.

РИА Новости пока не располагают комментарием Ракетно-космической корпорации "Энергия" — производителя "Союзов".

Собеседник агентства уточнил, что для заключения контракта потребуется разрешение от американских законодателей, которые могут выступить с критикой зависимости NASA от России.

Проблемы могут возникнуть и с российской стороны. Ранее СМИ сообщали, что тогдашний вице-премьер Дмитрий Рогозин в апреле потребовал, в частности, от ракетно-космической отрасли согласовывать с ним заключение всех контрактов со странами, наложившими на Россию санкции.

После закрытия проекта Space Shuttle в 2011 году США потеряли независимый доступ в космос. Полеты американских астронавтов на Международную космическую станцию с тех пор осуществляются только на российских кораблях "Союз".

Сейчас в США создается несколько пилотируемых кораблей для полетов на околоземную орбиту и к Луне.

Ранее в "Роскомосе" выразили опасение, что в 2019 году США введут в эксплуатацию свои корабли и обеспечат себе независимость от России в вопросе доставки астронавтов в космос.

В то же время американское издание Spacenews.com на днях опубликовало статью, в которой говорится, что консультационный комитет при NASA обеспокоен задержкой создания новых пилотируемых кораблей и опасается очередных переносов сроков их полетов к МКС. В этой ситуации планируется рассмотреть возможность сокращения американского экипажа МКС и обучения российских космонавтов обслуживанию основных систем жизнедеятельности американского сегмента станции.

Курс такой подготовки могут пройти российские космонавты, которые полетят к МКС осенью 2019 и весной 2020 года.