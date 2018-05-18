Описано действие двигателя, "нарушающего законы физики"

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Исследовательская группа Дрезденского технического университета изучила особенности "нарушающего законы физики" двигателя EmDrive и не нашла убедительных доказательств того, что он работает так, как заявляют разработчики. Результаты наблюдений ученые представили на конференции Space Propulsion в Севилье.

В ходе исследования специалисты установили, что тяга внутри двигателя существует, однако она слишком мала, а указанные показатели неточные. Эффект, величина которого сравнима с погрешностью измерений, обусловлен взаимодействием между магнитным полем кабелей и усилителя и магнитным полем Земли.

"Это четко показывает, что "тяга" происходит не от EmDrive, а от некоторого электромагнитного взаимодействия. Мы использовали как можно больше закрученных или коаксиальных кабелей, но в конечном итоге некоторые магнитные поля проникали через наши кабели и разъемы", — пишут ученые.

EmDrive представляет собой коническую камеру-резонатор с генерирующим волны магнетроном. По заявлениям создателей, такое устройство позволяет преобразовывать излучение в тягу. При определенной геометрии конуса аппарат будет двигаться в сторону узкой его части с крайне малой силой, если внутри него будут "гулять" микроволны. Однако, по заявлению самих же разработчиков, такое поведение является невозможным с точки зрения законов физики — подобная манера движения, при которой не тратятся ни топливо, ни вырабатывается направленный пучок излучения, противоречит закону сохранению импульса.

"Нарушающий законы физики" двигатель уже неоднократно сталкивался с критикой. В научных кругах нередко выдвигают предположения, что EmDrive либо не нарушает законы физики, либо вообще не работает.