Жители Земли смогут увидеть суперполумесяц утром 18 мая

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Великолепный суперполумесяц можно будет наблюдать ранним утром 18 мая при условии ясной погоды, прогнозируют астрономы Московского планетария.
Помимо красивого большого серпа молодой Луны также можно будет увидеть пепельный свет внутри самого лунного полумесяца.
"Свечение неосвещенной прямым солнечным светом поверхности спутника образуется солнечным светом, рассеянным Землей, а затем вторично отражённым Луной на Землю. К суперполумесяцу на небе присоединится Венера. Наблюдать небесный дуэт можно невооруженным глазом до 23.00 мск, после чего оба светила скроются за горизонт", — отмечают астрономы.
А в конце июля планируется еще одно грандиозное астрономическое событие: ожидается, что оно будет хорошо видно в России и СНГ. Это полное затмение Луны, которое состоится 27 июля 2018 года, и будет самым продолжительным в 21 веке — 103 минуты. Более того, рядом с Луной будет находиться Марс.