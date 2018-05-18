Жители Земли смогут увидеть суперполумесяц утром 18 мая

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Великолепный суперполумесяц можно будет наблюдать ранним утром 18 мая при условии ясной погоды, прогнозируют астрономы Московского планетария.

"Серп молодой Луны будет казаться очень большим и ярким потому, что 18 мая в 00.07 мск Луна пройдет точку перигея – то есть окажется на наименьшем расстоянии от Земли. Это сделает наш спутник на 5% больше в диаметре и почти на 11% ярче", — заявляют ученые.

Помимо красивого большого серпа молодой Луны также можно будет увидеть пепельный свет внутри самого лунного полумесяца.

"Свечение неосвещенной прямым солнечным светом поверхности спутника образуется солнечным светом, рассеянным Землей, а затем вторично отражённым Луной на Землю. К суперполумесяцу на небе присоединится Венера. Наблюдать небесный дуэт можно невооруженным глазом до 23.00 мск, после чего оба светила скроются за горизонт", — отмечают астрономы.

А в конце июля планируется еще одно грандиозное астрономическое событие: ожидается, что оно будет хорошо видно в России и СНГ. Это полное затмение Луны, которое состоится 27 июля 2018 года, и будет самым продолжительным в 21 веке — 103 минуты. Более того, рядом с Луной будет находиться Марс.