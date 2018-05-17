Астрономы подсчитали число "мертвых звезд" в окрестностях Солнца

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Европейский зонд-"звездочет" GAIA подсчитал число белых карликов в ближайших окрестностях Солнца и обнаружил намеки на то, что четверть из них возникла в результате слияния двух других "мертвых звезд", что раньше считалось относительно редким событием, сообщает Universe Today.
Белыми карликами называют остатки старых "выгоревших" звезд небольшой массы, лишенных собственных источников энергии. Белые карлики возникают на конечной стадии эволюции звезд с массой, не превышающей солнечную более чем в 10 раз. В конечном счете, в белого карлика превратится и наше светило.
Подобные "мертвые звезды" интересуют астрофизикам по нескольким причинам. Во-первых, они являются прародителями сверхновых первого типа, позволяющих очень точно оценивать расстояния в космосе, а во-вторых, они состоят из экзотической сверхплотной материи, свойства и структуру которой ученые пока не до конца понимают.
И наконец, благодаря очень долгим срокам жизни, белые карлики можно использовать в качестве своеобразных "окаменелостей", позволяющих астрономам узнавать то, как выглядела наша Галактика или ее соседки в далеком прошлом.
Для этого, как отмечает Килич, необходимо знать одну важную вещь – точное расстояние до белых карликов и их общее число. Первое необходимо для точной оценки их размеров и светимости, а второе – для понимания того, в каких условиях они могли возникнуть.
Обе эти проблемы может решить зонд GAIA – европейский зонд, запущенный в 2013 году специально для того, чтобы определить точное положение и яркость более миллиарда звезд Млечного Пути.
В апреле этого года научная команда GAIA опубликовала первый предварительный каталог данных, содержавший координаты и описания части этих светил. Этим воспользовались Килич и его коллеги для оценки того, как много белых карликов обитает в ближайших 300 световых годах от Солнца.
Как оказалось, наше светило окружает достаточно много "мертвых звезд" – 13928 белых карликов, часть из которых обитает в паре с нормальными светилами или же другими компактными объектами. Благодаря этому, как отмечает Килич, численность известных "мертвых звезд" в окрестностях нашей планеты выросла в 30 раз.
Проводя подобную "перепись населения", астрономы заметили нечто необычное – оказалось, что среди них было необычно много тяжелых светил, близких по массе к Солнцу. Вдобавок, число пар белых карликов было намного ниже, чем ожидали увидеть ученые.
И то и другое, как считают Килич и его коллеги, объясняется одной и той же вещью – белые карлики сливаются друг с другом гораздо чаще, чем мы привыкли считать. Как это происходит, пока не понятно, однако раскрытие механизма их объединения может кардинальным образом поменять картину эволюции звезд и наши представления о том, как часто происходят взрывы сверхновых первого типа.