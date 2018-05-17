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Ученые выяснили, что ели предки людей во времена динозавров

12:2417.05.2018
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© Dr Mark Witton, palaeo-artist, University of PortsmouthТак художник представил себе древнейших млекопитающих, живших на территории Англии 145 миллионов лет назадТак художник представил себе древнейших млекопитающих, живших на территории Англии 145 миллионов лет назад
© Dr Mark Witton, palaeo-artist, University of Portsmouth
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Генетики нашли в ДНК человека и всех других млекопитающих обрывки генов, отвечающих за "переваривание" хитина, что однозначно говорит о том, что наши древнейшие предки, жившие в конце эры динозавров, были насекомоядными существами, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Так художник представил себе первых Homo habilis в Олдувайском ущелье
© Фото : M.Lopez-Herrera/ Enrique Baquedano
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"Лишь насекомоядные млекопитающие, питающиеся исключительно беспозвоночными, имеют все пять генов, связанных с производством хитиназы. Этой же чертой обладали, как показывает наше исследование, и первые плацентарные млекопитающие. Все это говорит о том, что жуки и прочие беспозвоночные существа составляли основу рациона наших первых предков", — заявил Кристофер Эмерлинг (Christopher Emerling) из университета Калифорнии в Беркли (США).

На заре эволюции

Время появления первых млекопитающих по-прежнему остается загадкой для палеонтологов. Большинство ученых полагает, что первые теплокровные животные появились уже 220 миллионов лет назад, в середине Триасового периода, одновременно с первыми примитивными динозаврами. Не совсем ясно, существовали ли млекопитающие на всех континентах в эту эпоху или же распространились по Земле уже после вымирания динозавров 65 миллионов лет назад.

Первые примитивные млекопитающие, судя по структуре их зубов, обладали относительно небольшими размерами и питались питались однообразно, в основном — насекомыми и фруктами. Это заставляло многих ученых достаточно долго считать, что бум их эволюции начался только после того, как динозавры, не дававшие мохнатым "конкурентам" занять новые экологические ниши, вымерли.

Модель неандертальца
© Фото : Trustees of the Natural History Museum, London 2014
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Эти животные, как отмечает Эмерлинг, не были прямыми предками человека – почти все они или вымерли вместе с динозаврами или же были вытеснены на "обочину эволюции" сразу после начала современной геологической эпохи. Их место заняли первые плацентарные млекопитающие, появившиеся заметно позже, около 160-145 миллионов лет назад, на что указывают останки двух древних животных найденных в Китае в 2002 и 2011 годах.

Большинство ученых считает, что первые плацентарные животные, как и их сумчатые собратья, питались в основном насекомыми, однако на этот счет сегодня существует немало споров. Некоторые палеонтологи предполагают, что переход к внутриутробному развитию мог позволить нашим предкам освоить новые ниши еще до вымирания динозавров и начала кайнозойского бума эволюции млекопитающих.

Генетические летописи

Эмерлинг и его коллеги проверили эти теории остроумным способом. Они предположили, что если все млекопитающие происходят от одного насекомоядного предка, то тогда в их ДНК должны были сохраниться хотя бы следы генов, отвечающих за переваривание хитина, основного компонента панциря всех беспозвоночных.

Взяв за образец ген CHIA, играющий подобную роль в организме трубкозубов и других насекомоядных млекопитающих, ученые попытались найти его аналоги в ДНК свыше ста видов современных животных, в том числе человека, медведей, слонов и прочих существ, не питающихся беспозвоночными.

Как оказалось, в геномах всех плацентарных млекопитающих присутствует не одна, а сразу пять копий этого гена. У большинства животных почти все эти участки ДНК повреждены, и только у броненосцев, трубкозубов и некоторых лемуров, питающихся только насекомыми, все пять генов работают.

Шимпанзе. Архив
© Flickr / cliff1066
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Подобная картина, как отмечает Эмерлинг, подтверждает текущие представления палеонтологов и позволяет вычислить примерное время появления первых травоядных и хищных млекопитающих. Они, как показывает сравнение "обрывков" CHIA, появились примерно 67, 56 и 53 миллиона лет назад, примерно через 10 миллионов лет после вымирания динозавров.

Это, опять же, соответствует данным раскопок и говорит о том, что прочие "ископаемые гены", скрытые в ДНК животных и людей, позволят нам узнать много нового об эволюции жизни или разрешить другие споры, связанные с происхождением человека и других обитателей Земли.

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