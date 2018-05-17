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РИА Наука
РИА Наука

Ученые раскрыли генетические тайны ящериц с зеленой кровью

11:1517.05.2018
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© Фото : Chris Austin, LSUЗеленокровный сцинк, чью генетическую историю раскрыли ученыеЗеленокровный сцинк, чью генетическую историю раскрыли ученые
© Фото : Chris Austin, LSU
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Биологи впервые расшифровали ДНК зеленокровных сцинков – уникальных ящериц с зеленой кровью, ядовитой для всех остальных животных Земли, и выяснили, что подобная необычная черта развивалась у них четыре раза, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Гадюка Никольского
CC BY-SA 3.0 / OlegTarabanov / Гадюка Никольского
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"В дополнение к самому высокому уровню желчи в крови, эти ящерицы каким-то образом выработали иммунитет к ее токсичному действию  на организм. Понимание того, почему разлитие желчи не убивает их, поможет нам подойти к решению некоторых проблем со здоровьем человека с неожиданной стороны", — заявил Захари Родригез (Zachary Rodriguez) из университета Луизианы в Батон-Руже (США).

В середине 19 века первые европейские натуралисты, посетившие Новую Гвинею и Соломоновы острова, обнаружили на их территории несколько видов крайне необычных ящериц, больше похожих на ядовитых саламандр и аспидов из средневековых сказок и легенд, чем на реальных живых существ.

Эти ящерицы, зеленокровные сцинки (Prasinohaema), обладают сразу несколькими уникальными или просто необычными чертами. Как и гекконы и анолисы, эти ящерицы умеют взбираться вверх по самым гладким поверхностям, в том числе и по стеклу, а их кровь содержит в себе рекордное количество биливердина, одного из главных компонентов желчи. Благодаря этому их кровь, язык и рот окрашены в ярко-зеленый цвет.

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Ученые, как отмечает генетик, давно гадают, почему столь высокие концентрации желчи не убивают сцинков, и ответа на этот вопрос пока нет. Родригез и его коллеги сделали первый шаг к ответу на этот вопрос, расшифровав ДНК всех известных видов зеленокровных сцинков и выяснив, когда и как те приобрели подобную необычную черту.

Как показало сравнение их ДНК с геномами других ящериц, все зеленокровные сцинки происходят не от одного общего, а четырех разных предков, каждый из которых обладал обычной красной кровью несколько миллионов лет назад. Все они научились переносить высокие концентрации желчи и "окрасили" свою кровь в зеленый цвет независимо друг от друга.

Подобный неожиданный вывод говорит о том, эта уникальная характеристика зеленокровных сцинков возникла не случайно, а была очень полезной с точки зрения их выживания и дальнейшей эволюции.

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Причиной этого, как считают ученые, может быть то, что биливердин помогает ящерицам защищаться от малярии и других паразитических инфекций, для которых желчь является столь же сильным ядом, как и для человека и прочих многоклеточных животных. Помимо этого, данное вещество является сильным антиоксидантом, что тоже может продлевать жизнь сцинкам.

Если это действительно так, то раскрытие секрета их выживание и его копирование может решить сразу несколько проблем, в том числе создать лекарство от малярии и других тропических инфекций, вызываемых простейшими.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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seidel45
Интересно, а с голубой кровью, ну, как у наших аристократов, ящерицы бывают?
11:42
17.05.2018
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