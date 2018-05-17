В Египте нашли ранее неизвестные древние надписи в храме богини Хатхор

ВАРШАВА, 17 мая — РИА Новости. Несколько десятков ранее неизвестных иероглифических записей обнаружили польские ученые на скалах в непосредственной близости от храма богини Хатхор в центральном Египте, сообщил руководитель экспедиции Войцех Эйсмонд.агентство РАР.
По словам руководителя экспедиции, обнаруженные надписи являются "бесценным источником для исследований верований древних".
Из перевода, выполненного известным египтологом Давидом Вечорко, следует, что в обнаруженных записях содержатся просьбы к богам о заступничестве или благодарность за помощь. Надписи выполнены примерно с 1770 до 1400 года до нашей эры.
Ученые отмечают, что условия работы были чрезвычайно трудными, потому что добраться до многих надписей практически невозможно – они находятся в таких местах, на скалах, что часто их невозможно увидеть без использования штанг для фотоаппаратов или альпинистского снаряжения. Это произошло потому, что в течение последних нескольких тысяч лет форма холма значительно изменилась.
Хатхор — в египетской мифологии богиня неба, любви, женственности, красоты, плодородия, веселья и танцев.