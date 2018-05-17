"Мертвый" спутник системы ГЛОНАСС удалось реанимировать

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Космический аппарат российской навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, вышедший из строя в середине апреля, удалось реанимировать, сообщил РИА Новости генеральный директор спутникостроительного предприятия "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" Николай Тестоедов.

Навигационный сигнал спутника "Глонасс-М" № 734 пропал 19 апреля. Аппарат находится на орбите уже девять лет при гарантированном сроке активного существования в семь лет. Всего в группировке ГЛОНАСС насчитывается 25 спутников, из них 23 используются по назначению.

"Мы смогли его восстановить. Сейчас он включен и будет набирать статистику в течение восьми дней для того, чтобы войти в группировку. Был сбой по одной из систем, но мы нашли, как парировать проблему", — рассказал Тестоедов.

Несмотря на это, пояснил он, 17 июня планируется запуск следующего навигационного аппарата для пополнения орбитальной группировки, а "Глонасс-М" № 734 выведут в орбитальный резерв.

"Он проработал на орбите девять лет вместо семи положенных, и, учитывая то, что он выбывал из строя на месяц, мы ставим на подготовку к запуску из наземного резерва один "Глонасс-М", — рассказал Тестоедов.

В середине апреля сразу два спутника с разницей в несколько суток вышли из строя. Сбой на втором зафиксировали в тот день, когда вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что российская система ГЛОНАСС догнала по точности американскую GPS. Через несколько дней этот спутник все же заработал.