Ученые обнаружили самые далекие от Земли следы кислорода

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Международная группа астрономов под руководством японского ученого Такуя Хасимото при помощи радиотелескопа обнаружила в самой дальней галактике MACS1149-JD1 следы кислорода, сообщает издание Science Daily.

Команда ученых при помощи радиотелескопа ALMA и оптического телескопа Very Large Telescope (VLT) определила, что MACS1149-JD1 расположена в 13,28 миллиарда световых лет от Земли и таким образом является наиболее отдаленной галактикой. Согласно исследованию, звезды в этой галактике сформировались через 250 миллионов лет после Большого Взрыва. Как отмечает Sky News, ранее были известны только звезды, которые сформировались позже.

"Я был очень взволнован, когда в данных, полученных при помощи ALMA, мы обнаружили присутствие кислорода на далеком расстоянии. Это открытие раздвигает границы исследованной Вселенной", — заявил ведущий автор исследования, научный сотрудник Университета Осаки и национальной астрономической обсерватории Японии Такуя Хасимото.

Ученые с помощью телескопа ALMA ранее уже находили следы кислорода на рекордных расстояниях от Земли. Так, в 2016 году Акио Иноэ из Университета Осаки при помощи телескопа обнаружил следы кислорода на расстоянии 13,1 миллиарда световых лет. Несколькими месяцами позже Николасу Лапорту из Университетского колледжа Лондона удалось зафиксировать это вещество на расстоянии 13,2 миллиарда световых лет.