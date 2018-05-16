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РИА Наука
РИА Наука

Добыча биткоина "съедает" 0,5% электричества на Земле, выяснили ученые

18:0016.05.2018
(обновлено: 19:12 16.05.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалютСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Примерно 0,5% от общемировых мощностей электростанций сегодня уходит на работу биткоин-ферм и добычу других типов криптовалют, что эквивалентно энергобюджету небольшой европейской страны, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Joule.

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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
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"Много кто пытался грубо прикинуть эти цифры, однако никто из коллег не пытался изучить добычу криптовалют с научной точки зрения. Для меня даже эти 0,5% — очень шокирующий показатель. Если цена биткоина продолжит расти, то его доля в расходах электричества может легко вырасти до 5%, что очень плохо для мировой экономики", —  рассказывает Алекс де Вриc (Alex de Vries), экономист из Центра опыта компании PwC в Нидерландах.

Идея создания блокчейнов – защищенных баз данных, каждый блок в которых связан со всеми другими частями базы и не может быть подделан или изменен, появилась достаточно давно, около 30 лет назад.  Несмотря на перспективность этой идеи, первое свое применение она нашла относительно недавно, в 2008 году, когда была создана первая криптовалюта на ее основе – биткоин.

Долгое время он был интересной, но бесполезной игрушкой для энтузиастов компьютерного мира, однако в 2013 году ешл популярность, как и курс, резко выросли, поднявшись с уровня в 2-5 долларов за один биткоин до планки в 800-1100 долларов. Позже курс обвалился, однако это не помешало появлению множества новых криптовалют и их проникновению в общественное сознание.

Монеты с логотипами криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Их рождение породило целый пласт предпринимателей и финансистов, занимающихся исключительно торговлей или добычей биткоинов. Изначально они "майнились" на обычных бытовых компьютерах, оснащенных мощными видеокартами, однако сейчас в Китае и в других странах существуют гигантские "фермы" по производству криптовалют, собранные из специализированных чипов, предназначенных только для этой цели.

Существование подобных "биткоин-заводов", как отмечает де Врис, давно заставляет экономистов и просто энтузиастов IT-мира задумываться о том, как много энергии потребляет эта индустрия и как ее существование влияет на мировой рынок электричества.

Сделать это достаточно проблематично, так как добыча криптовалюты недавно стала нелегальным бизнесом в Китае и в некоторых городах США, а сами "майнеры" по понятным причинам редко рассказывают о том, какими мощностями они обладают и как они оценивают свои расходы.

Де Врис подошел к этой проблемы с другой стороны, воспользовавшись двумя вещами – растущей сложностью добычи биткоинов и рациональностью майнеров и производителей чипов. Она проявляется в том, что первые не будут добывать биткоины себе в убыток, а вторые – производить устройства, которые позволят добыть больше монет, чем стоит сам чип, за то время, пока сложность еще не выросла.

Криптовалюта биткоин. Архивное фото.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Все эти вещи, как отмечает экономист, отражаются в стоимости устройств для добычи биткоина и в том, как много энергии они потребляют. Используя эти данные, он проанализировал то, как выросла сложность добычи биткоинов за последний год, и вычислил текущую общемировую скорость майнинга, а также то, как много энергии на это уходит сейчас и будет тратиться в будущем.

Его расчеты показали, что сейчас вся сеть добытчиков биткоина вырабатывает примерно 28 квинтильонов (10 в 18 степени) хэшей каждую секунду, на что уходит как минимум 2,5 гигаватта электричества. В будущем, если курс биткоина продолжит расти после текущего падения, эти цифры могут вырасти до отметки в 7,67 гигаватта, что эквивалентно количеству энергии, который потребляет вся Австрия или Ирландия. Как надеется де Врис, его расчеты помогут политикам и экономистам подобрать правильный подход по регуляции криптовалютного рынка в будущем.

Блокчейн и биткоин
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Блокчейн и биткоин
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