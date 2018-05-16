Ученые обнаружили на поверхности МКС вещество из созвездия Центавра

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Российские ученые обнаружили на поверхности Международной космической станции гольмий – вещество, наиболее часто встречающееся в исследованной части нашей вселенной на звезде Пшибыльского из созвездия Центавра, сообщается в докладе головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш.

На МКС с 2010 года проводится эксперимент "Тест". Он подразумевает установку на внешней поверхности станции "ловушек" для мелких частиц космической пыли и последующее возвращение их на Землю для изучения состава. За время проведения эксперимента на Землю было спущено 19 проб. Последний раз пробы собирали космонавты Фёдор Юрчихин и Сергей Рязанский во время их выхода в открытый космос 17 августа 2017 года.

"При химическом анализе свертка ткани впервые в космической пыли в значимых концентрациях обнаружен элемент гольмий. Этот лантаноид очень редок и находится на Земле в рассеянном состоянии. Его неожиданно повышенное содержание может быть связано только с попаданием на поверхность МКС пыли из межпланетного пространства и "крупной межпланетной пыли" – метероидного вещества. Среди космических объектов аномально высоким содержанием гольмия отличается звезда Пшибыльского", — говорится в докладе.

Кроме этого в пробах была уже не в первый раз обнаружена ДНК бактерий поверхностного слоя Мирового океана.

Звезда Пшибыльского находится в созвездии Центавра на расстоянии примерно 410 световых лет от Солнца.