Два российских спутника-разведчика сойдут с орбиты 16 мая, заявили в США

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Два выработавших свой ресурс российских спутника радиоэлектронной разведки "Целина", как ожидается, сойдут с орбиты и сгорят в плотных слоях атмосферы 16 мая 2018 года, следует из данных, опубликованных одним из специализированных сайтов командования воздушно-космической обороны Северной Америки (North American Aerospace Defense Command, NORAD).

Согласно американскому прогнозу, оба спутника-шпиона ("Космос-1707", или 16326 по классификации NORAD, и "Космос-1766", или 16881 по классификации NORAD) закончат свое существование до вечера среды.

Аппарат "Космос-1707" был запущен 12 декабря 1985 в 15:50 мск с космодрома Плесецк на ракете-носителе "Циклон-3". Спутник "Космос-1766" был выведен на орбиту 28 июля 1986 года в 21:08 мск на аналогичном "Циклоне".

Еще два выработавших свой ресурс аппарата радиоэлектронной разведки "Целина" сошли с орбиты и сгорели в плотных слоях атмосферы 11 и 12 мая 2018 года. Это "Космос-1378" и "Космос-1825".

"Целина" — советская, а позднее и российская космическая система радиотехнической разведки и одноименная серия космических аппаратов. Предназначена для регистрации из космоса излучений наземных радиотехнических средств в широком диапазоне частот электромагнитного спектра, позволяя таким образом определять координаты радиоизлучающих объектов, устанавливать их назначение, тип, характеристики, режимы работы.