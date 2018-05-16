Первые "межпланетные" наноспутники НАСА получили фотографии Земли

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Пара марсианских зондов MarCo, недавно запущенных в космос, стала первым "дуэтом" наноспутников, которому удалось получить фотографии Земли из межпланетного пространства, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

"Можете считать эту фотографию нашей данью уважения "Вояджерам", получившим первый снимок такого рода 27 лет назад. Наноспутники еще никогда не забирались так далеко в открытый космос, и для них это огромный скачок вперед. Оба зонда находятся в отличном состоянии и работают нормально", — заявил Энди Клеш (Andy Klesh), руководитель миссии MarCO в НАСА.

Два миниатюрных спутника системы CubeSat, которые специалисты НАСА окрестили Mars Cube One (MarCO), были запущены в межпланетное пространство в начале мая на борту той же самой ракеты Atlas V, которая вывела автоматическую станцию InSight на курс к Марсу.

Эти наноспутники были созданы НАСА для решения одной простой, но очень интересной задачи — они помогут инженерам космического агентства поддерживать связь InSight с Землей во время посадки на Марс и позволят зрителям увидеть этот процесс в "прямом эфире".

Наноспутники путешествуют к Красной планете по своей собственной траектории, что позволит им прибыть к Марсу до посадки InSight на поверхность планеты. Если этот эксперимент закончится удачно, то НАСА может перейти к использованию подобных систем связи для всех последующих планетарных миссий.

Запуск MarCO, как отмечает Клеш, в НАСА расценивали как осознанный риск — в прошлом никто не пытался отправить микроспутники за пределы орбиты Земли и не готовил их для межпланетных экспедиций. Все опасения были развеяны на этой неделе: MarCO успешно развернули свои антенны и проверили все инструменты, необходимые для "съемок" посадки InSight на поверхность Марса.

В ближайшие несколько дней оба наноспутника включат двигатели и проведут серию маневров, которые выведут их на курс сближения с Марсом. Параллельно инженеры миссии продолжат тесты антенн и камер MarCO.