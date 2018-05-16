Осада Мосула велась варварскими способами, заявляют ученые

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Операция по освобождению Мосула от боевиков "Исламского государства"* велась весьма неаккуратно – из-за нее погибло больше мирных жителей, чем убили боевики за три года существования "халифата", рассказывают ученые в статье, опубликованной в журнале PLoS Medicine.

"Авиационные удары коалиции были главной причиной смерти мирных жителей, большая часть которых погибла в западной части Мосула. Уровень смертности во время осады вырос почти в 20 раз, и это лишь консервативные оценки – в реальности число жертв могло быть еще выше", — пишут Гилберт Бернхэм (Gilbert Burnham) из университета Джона Гопкинса в Балтиморе (США) и его коллеги.

Террористическая группировка ИГ* стала известна в начале 2014 года, после того как в интернете появились пропагандистские видеоролики с показательными казнями "неверных" и обещаниями создать всемирный халифат. В июне того же года сравнительно небольшая группа боевиков (около полутора тысяч) за шесть дней захватила Мосул, разгромив или оттеснив 30-тысячный гарнизон сил полиции и иракской армии.

Операция по освобождению Мосула началась лишь 29 месяцев спустя, в октябре 2016 года, когда объединенные силы армии Ирака, шиитских и курдских добровольцев и международной антитеррористической коалиции вступили в границы города. Восемь тысяч боевиков ИГ* продолжали удерживать Мосул еще девять месяцев, и бомбардировки коалиции, как заявляли тогда многие наблюдатели, почти полностью стерли город с лица земли.

США и их союзники сразу заявили, что это оценки "российской и иранской пропаганды", и отказались признавать, что осада привела к множеству ничем не обоснованных жертв среди мирного населения, о чем, как отмечает британская газета Independent, большинство мировых СМИ предпочли промолчать.

Бернхэм и его иракские коллеги проверили, так ли это на самом деле, для чего опросили выживших и собрали статистику по уровню смертности в Мосуле во время владычества ИГ* и во время осады.

В общей сложности им удалось поговорить с примерно 7,5 тысячи жителей города, многие из которых лишились родных и близких. Как отмечают ученые, за это время боевики или силы коалиции убили около 630 родственников этих семей, в основном молодых мужчин или юношей.

Значительная доля этих смертей – около 400 случаев – стала результатом авианалетов и бомбардировок, еще 200 родственников опрошенных получили тяжелые ранения. Для сравнения: за три года, пока город был под контролем ИГ*, террористы обезглавили примерно два десятка человек.

"Военные стратеги коалиции заявляли, что авианалеты на Мосул были "самыми точечными за всю военную историю", однако интенсивность этого конфликта и число связанных с ним смертей сопоставимы с тем, что происходило во времена Второй мировой. И хотя часть смертельных случаев действительно произошла в непосредственной близости от объектов боевиков, что допустимо с точки зрения гуманитарного права, многие были убиты в тех районах города, которые не имели стратегического значения", — заключают ученые.

* Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.