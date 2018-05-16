На Байкале развернули третий кластер нейтринного телескопа

ИРКУТСК, 16 мая – РИА Новости. Ученые развернули на Байкале третий кластер нейтринного телескопа Baikal-GVD, который позволит изучать элементарную частицу нейтрино, а также историю и состояние Вселенной, сообщает Иркутский государственный университет (ИГУ).
Ключевым участником проекта по установке глубоководного телескопа Baikal-GVD является НИИ прикладной физики ИГУ. С помощью телескопа ученые фиксируют вспышки света, которые возникают при взаимодействии воды и частиц нейтрино, возникающих в далеком космосе, в частности, при взрывах сверхновых звезд.
"Ученые международной коллаборации "Байкал" завершили развертывание третьего кластера нейтринного телескопа Baikal-GVD. Также, после проведенных регламентных работ по устранению выявленных недостатков на ранее установленных кластерах, все они объединены в единую систему сбора и обработки данных", — говорится в сообщении.
Ученые считают, что большие глубоководные нейтринные телескопы после достижения определенных размеров позволят открыть эру нейтринной астрономии. Кроме НИИ прикладной физики ИГУ в проекте участвуют Институт ядерных исследований РАН, Объединенный институт ядерных исследований, находящийся в Дубне, МГУ имени М.В. Ломоносова.