Ученые обнаружили смертельную опасность физического труда для мужчин

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Ученые выявили связь между уровнем физической активности на работе и ранней смертностью, сообщает British Journal of Sports Medicine.

Исследователи выяснили, что тренировки приносят пользу только тем, кто занимается спортом в свободное время. Систематическая физическая активность на работе, наоборот, повышает у мужчин риск преждевременной смерти.

Международная группа специалистов провела метаанализ, изучив более 2,4 тысячи научных работ, посвященных связи между профессиональной физической активностью и уровнем смертности. Исследования проводились в 1960-2010-х годах, в них поучаствовали почти двести тысяч человек.

Выяснилось, что работа, связанная с регулярными физическими нагрузками, повышает риск преждевременной смерти у мужчин на 18 процентов. Примечательно, что женщинам регулярные занятия спортом в рабочее время оказались полезными.

Ученые не раз отмечали пользу занятий спортом в свободное время. Ранее исследователи из Бирмингемского университета и Королевского колледжа Лондона выяснили, что регулярные велотренировки помогают замедлить старение.