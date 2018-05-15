МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Разработка транспортного грузового корабля повышенной грузоподъемности (ТГК ПГ), которой занималась Ракетно-космическая корпорация "Энергия", заморожена, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

К разработке нового корабля РКК "Энергия" приступила в 2016 году. Возможность для новой техники появилась в связи с переходом на использование запусков с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-2.1б" с повышенной грузоподъемностью, способной вывести на орбиту на 900 кг больше груза, чем ее предшественники. В октябре 2017 года глава корпорации Владимир Солнцев рассказал РИА Новости, что эскизный проект корабля принят государственным заказчиком — госкорпорацией "Роскосмос".

"Эскизный проект был принят, но дальнейшего развития данная работа не получила. Оказалось, что стоимость нового корабля окажется в три раза выше, чем цена изготовления обычного грузового корабля "Прогресс", а вероятность отказов на новом корабле — существенно выше, чем на проверенной технике. В этой связи было принято решение пока остановить работы на стадии эскизного проектирования", — рассказал собеседник.

В отчете РКК "Энергия" за первый квартал 2018 года говорится, что, хотя эскизный проект корабля был представлен более полугода назад, "решения о дальнейшей разработке этого корабля еще не приняты".

Ранее РКК "Энергия" заявляла, что переход на использование ТГК ПГ позволит снизить количество запусков транспортных кораблей к Международной космической станции и, соответственно, стоимость доставки грузов на орбиту. Помимо того, новый корабль, способный взять на борт больше топлива, планировалось использовать для сведения МКС с орбиты.

В настоящее время Россия запускает к МКС грузовые корабли "Прогресс", способные взять на борт 2,6 тонны грузов. По объему доставляемых грузов ему уступают только первые версии кораблей снабжения Cygnus от частной американской компании Orbital ATK. Улучшенная версия американского "грузовика", как и другие американские корабли, а также корабли Японии и Европы могут доставлять на МКС больше грузов, чем российский "Прогресс".