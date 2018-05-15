МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Разработка транспортного грузового корабля повышенной грузоподъемности (ТГК ПГ), которой занималась Ракетно-космическая корпорация "Энергия", заморожена, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Эскизный проект был принят, но дальнейшего развития данная работа не получила. Оказалось, что стоимость нового корабля окажется в три раза выше, чем цена изготовления обычного грузового корабля "Прогресс", а вероятность отказов на новом корабле — существенно выше, чем на проверенной технике. В этой связи было принято решение пока остановить работы на стадии эскизного проектирования", — рассказал собеседник.
В отчете РКК "Энергия" за первый квартал 2018 года говорится, что, хотя эскизный проект корабля был представлен более полугода назад, "решения о дальнейшей разработке этого корабля еще не приняты".
В настоящее время Россия запускает к МКС грузовые корабли "Прогресс", способные взять на борт 2,6 тонны грузов. По объему доставляемых грузов ему уступают только первые версии кораблей снабжения Cygnus от частной американской компании Orbital ATK. Улучшенная версия американского "грузовика", как и другие американские корабли, а также корабли Японии и Европы могут доставлять на МКС больше грузов, чем российский "Прогресс".