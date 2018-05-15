Ученые впервые "закачали" память одного слизня в мозг другого моллюска

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Калифорнийские морские зайцы, ядовитые слизни, могут наследовать воспоминания сородичей, если ввести в их нервные центры молекулы РНК из мозга другого моллюска. Это радикально меняет представления ученых о природе памяти, говорится в статье, опубликованной в журнале eNeuro.

"Открытие того, что пересадка РНК от одного слизня к другому передает ему память первой особи, стало убедительнейшим доказательством того, что воспоминания могут храниться не только внутри синапсов, но и в чисто химическом виде. Все это говорит о том, что в будущем мы сможем подавлять старую память или записывать новую информацию в мозг при помощи РНК", — пишут Дэвид Гланцмэн (David Glanzman) и его коллеги из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (США).

Достаточно долгое время ученые считали, что память в нашем мозге хранится в виде наборов электрических импульсов, которыми обмениваются клетки в так называемом гиппокампе, центре памяти мозга. Ситуация резко изменилась в 2012 году, когда нейрофизиологи из MIT обнаружили в гиппокампе особые нервные клетки, так называемые энграм-нейроны, которые оказались своеобразными "ячейками" памяти, где хранятся отдельные воспоминания.

Это заставило многих ученых считать, что наша память носит или чисто химическую, или электрохимическую природу, и что многие нарушения в ее работе связаны с поломками в клеточных системах, которые управляют обменом веществ в нейронах. Руководствуясь этой идеей, биологи недавно смогли подавить, а потом восстановить конкретное воспоминание у нескольких мышей, а затем восстановить забытые знания у людей.

Все эти опыты, как рассказывает Гланцмэн, не дали ответа на главный вопрос – как именно хранятся воспоминания и можно ли их менять, не вмешиваясь в работу "электрической" части мозга, как это делали авторы прошлых экспериментов.

Его команда попыталась найти ответ на этот вопрос, экспериментируя на калифорнийских морских зайцах (Aplysia californica) – крупных ядовитых слизнях, живущих в водах Тихого океана. "Мозг" этих моллюсков состоит из относительно небольшого числа крупных нейронов, что делает их идеальным инструментом для разгадок тайн работы нервной системы.

Прошлые эксперименты на морских зайцах, как отмечает нейрофизиолог, заставили многих его коллег считать, что память может храниться не в синаптических окончаниях нервных клеток, как на то указывали опыты 2012 года, а внутри тела нейронов. Их носителем, соответственно, могут быть какие-то белковые молекулы или нити "мусорной" РНК, присутствующие в нейронах в больших количествах.

Гланцмэн и его команда проверили, так ли это на самом деле, вырастив две колонии Aplysia californica, одна из которых жила в относительной безопасности, а вторая – периодически переносила удары током. Через двое суток, когда моллюски выработали своеобразный "афганский синдром" в отношении этой процедуры, ученые извлекли из их тела нервные узлы, выделили их них РНК и ввели эти молекулы в нейроны первой группы слизней.

Как оказалось, подобная "закачка" памяти действительно работает. После инъекции РНК моллюски начали "съеживаться", ожидая очередного удара током в "час икс", несмотря на то, что они раньше никогда не переживали этой болезненной процедуры. Работала и обратная "терапия" — молекулы РНК слизней из контрольной группы избавляли остальных животных от памяти об электрошоке.

Подобные результаты, как отмечает Гланцмэн, говорят о том, что или вся, или хотя бы часть памяти хранится в энграм-клетках в виде определенного набора молекул РНК и изменений в обертке ДНК, которые возникают при их "пересадке" в новые нейроны. Это, в свою очередь, оставляет надежду на то, что плохие воспоминания и психические болезни можно будет лечить в будущем при помощи подобных инъекций, заключают ученые.