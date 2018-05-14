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Открыт новый вирус свиней, опасный для человека

22:0014.05.2018
(обновлено: 22:34 14.05.2018)
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© Фото : NIAIDМикрофотография ближневосточного коронавирусаМикрофотография ближневосточного коронавируса
© Фото : NIAID
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Недавно открытый коронавирус PDCoV, "кузен" атипичной пневмонии, может проникать и в клетки человека, а также кошек и других домашних животных. Его эпидемия может возникнуть в любое время, предупреждают ученые, опубликовавшие статью в журнале PNAS.

Микрофотография ближневосточного коронавируса
© Фото : NIAID
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"Этот вирус до недавнего времени находили только в организме птиц, и недавно он начал заражать свиней. Мы показали, что этот коронавирус может проникать в клетки человека и других животных. Теперь мы должны понять, может ли он передаваться от свиней к птице и наоборот, а также могут ли животные заразить им человека", — заявил Линда Саиф (Linda Saif) из университета Огайо (США).

Новый вирус относится к той же группе патогенов, что и хорошо известные публике SARS и MERS, возбудители атипичной пневмонии и ближневосточной лихорадки. За последние 10 лет и тот, и другой вирус унесли жизни нескольких сотен людей и неоднократно вызывали эпидемии, распространяясь через верблюдов и домашнюю птицу.

Они относятся к числу так называемых коронавирусов. Заражение ими вызывает схожие симптомы: лихорадку, кашель, проблемы с дыханием и постоянное отхаркивание. Инкубационный период длится 12 дней, затем практически мгновенно начинается сильнейшая лихорадка. Как правило, около половины больных погибает от истощения, осложнений или сопутствующих инфекций.

Еще один коронавирус, как рассказывает Саиф, был открыт в Китае шесть лет назад на одной из свиноферм. Он получил имя PDCoV и долгое время он не привлекал внимания ученых, так как он не был связан с крупными эпидемиями среди свиней и других домашних животных, и поражал в основном птиц.

Пробирки
© Fotolia / motorlka
Новый коронавирус nCoV опаснее атипичной пневмонии, считают ученые

В 2014 году он вызвал первую крупную вспышку инфекции, поразив свиней на фермах штата Огайо. При заражении у животного начинался острый приступ поноса, диареи и других проблем со здоровьем, которые иногда приводили к его смерти. Подобный быстрый переход вируса от одного вида к другому и последующие эпидемии заставили Саиф и ее коллег детально изучить то, как PDCoV проникает в клетки свиней, и проверить, может ли он заражать других существ.

Как оказалось, геном этого вируса на 96% совпадает со структурой РНК коронавирусов, поражающих воробьев и других птиц. Это говорит о том, что он "научился" заражать свиней совсем недавно и что для этого не нужно много изменений в его структуре.

Структура его "боевой части", цепляющейся за хвосты белка APN на поверхности клеток кишечника, оказалась очень гибкой и фактически универсальной – как показали расчеты ученых, он может одинаково хорошо проникать как в клетки птиц, так и в клетки свиньи и даже человека.

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© Фото : Victor Laken, IFRC
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Получив столь неожиданные результаты расчетов, ученые проверили их, попытавшись заразить культуры клеток свиней, людей и птиц при помощи больших доз PDCoV. Как показали эти опыты, вирусные частицы успешно проникали во все три типа клеток и могли в них размножаться, используя один и тот же механизм "взлома" их оболочки.

На текущий момент, как отмечают ученые, PDCoV не успел заразить ни одного человека, что дает надежду на то, что этот вирус пока не так хорошо проникает в клетки людей, как в организм свиней или птиц. С другой стороны, большое число эпидемий и вспышек PDCoV на свинофермах в самых разных уголках мира говорит о том, что вероятность подобного хода событий сейчас очень велика.

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