Химики из Британии создали универсальное лекарство от простуды

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Британские химики и биологи случайно разработали препарат, который мешает всем разновидностям вируса простуды проникать в клетки человека, что защищает его от развития болезни, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Chemistry.

"Нужно понимать, что у нашего лекарства есть ряд побочных эффектов из-за манеры его работы. Его можно принимать только в том случае, если вы болеете настоящей простудой, а не чем-то похожим, или же могут возникнуть серьезные последствия", — рассказывает Эд Тейт (Ed Tate) из имперского колледжа Лондона (Великобритания).

Простуда до сих пор остается одним из самых распространенных заболеваний на Земле, для которого до сих пор не существует вакцины или лекарства. Причина этого, как и в случае с гриппом, очень простая – в природе существуют тысячи разновидностей этого вируса, каждый из которых быстро мутирует и эволюционирует.

Как отмечает Тейт, его команда нашла крайне необычное решение для этой проблемы фактически случайно, пытаясь открыть новые уязвимые белковые молекулы внутри малярийного плазмодия, атака которых обезвреживала бы паразита.

Во время этих опытов ученые брали произвольные белковые цепочки, и пытались соединить с тысячами уже существующих молекул лекарств, используя компьютерные симуляции. Во время этих виртуальных экспериментов Тейт и его коллеги натолкнулись на вещество IMP-72, которое активнее соединялось не с ферментами плазмодия, а с их человеческими аналогами.

В свою очередь, данные белки, NMT-1 и NMT-2, играют роль главных "пособников" всех типов вируса простуды – они играют ключевую роль в сборке оболочек новых вирусных частиц внутри уже зараженных клеток легких, "сшивая" их сегменты. Соответственно, блокировка их работы остановит "сборочный конвейер" новых вирусов и предотвратит заражение других клеток.

Для этого, с другой стороны, необходимо, чтобы вещество, нейтрализующее NMT-1 и NMT-2, действовало только на них и уничтожало молекулы этих белков с достаточно высокой скоростью, не убивая при этом сами клетки человека. Изначально IMP-72 не подходил на эту роль, и химикам пришлось потратить несколько месяцев на то, чтобы повысить силу его действия в 100 тысяч раз и достичь нужных показателей.

Работу новой версии этого вещества, IMP-1088, ученые проверили на культурах раковых клеток, которых они пытались заразить несколькими распространенными подвидами вируса простуды. Как показали эти опыты, введение лекарства за несколько часов до заражения фактически делало клетки неуязвимыми для вирусных атак, а его прием через несколько часов после заражения снижал число вирусных частиц в питательной среде на 3-4 порядка.

Успешное завершение этих экспериментов, как отмечает Тейт, открывает дорогу для проверки IMP-1088 на животных, и затем – на добровольцах из числа людей. Если это вещество окажется безопасным для всего организма в целом, то тогда человечество получит первое реальное лекарство от всех типов простуды.