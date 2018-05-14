Российские химики научились быстро находить вредные кислоты в пище

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Ученые из МГУ создали материал, способный быстро оценивать количество вредных веществ, вызывающих мочекаменную болезнь, в пище, просто притронувшись им к образцу еды, говорится в статье, опубликованной в журнале Sensors.

"Теперь нашей задачей станет обнаружение оксалат-ионов в биологических жидкостях, прежде всего, в моче. Для этой цели потребуется создать сенсорный материал с большей чувствительностью определения, что и станет следующей ступенью нашего исследования", — заявила Елена Моросанова, профессор МГУ, чьи слова приводит пресс-служба ВУЗа.

В последние годы ученые начали находить все больше намеков на то, что многие загрязнители и вредные вещества, часто попадающие в пищу или в питьевую воду, не только могут вызывать отравления или повышать вероятность развития рака, но и порождать другие болезни и провоцировать более "постоянные" изменения в работе организма, такие как бесплодие.

К примеру, недавно биологи обнаружили, что загрязнение воды пластиками на базе бисфенолов ведет к необратимым изменениям в работе мозга рыб, а попадание ряда лекарств и наркотиков в их тело приводит к "смене пола" и потере способности к размножению.

Моросанова и его команда разработали быстрые, дешевые и простые в использовании датчики, способные находить даже небольшие следы так называемых оксалатов – токсичных солей щавелевой кислоты – в образцах пищи и воды. Попадание больших количеств этих соединений в организм, как показывают наблюдения медиков, нередко приводит к развитию мочекаменной болезни.

Их детектор представляет собой комбинацию двух относительно обыденных вещей – "высушенного" силикагеля, содержащего в себе вкрапления атомов титана, и пропитки в виде органической синей краски, хромазурола С.

В нормальном состоянии этот материал окрашен в фиолетовый цвет благодаря тому, что молекулы краски соединяются с атомами титана, образуя сложные химические структуры. Когда в гелевые капсулы попадают молекулы солей щавелевой кислоты, они обесцвечиваются, так как эти связи разрушаются и титан соединяется с оксалатами. Соответственно, чем сильнее тускнеют эти гранулы, тем больше вредных ионов содержит в себе пища, которой они касаются.

Работу этого детектора ученые проверили на щавеле, шпинате, петрушке, молотом перце и корне имбиря, проверяя полученные данные при помощи громоздкого и дорогого хроматографа. Как показали эти опыты, гранулы измеряли концентрацию оксалатов с почти той же точностью, что и научный прибор, что позволяет их использовать на практике для бытовой оценки токсичности еды в любых условиях, а не только в лаборатории.